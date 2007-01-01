ООО «МАКО ФУРНИТУРА»: 20 лет задаем стандарты качества на оконном рынке

В юбилейный для компании год она была названа калужским брендом в номинации «Промышленные предприятия».

Немного истории

ООО «МАКО ФУРНИТУРА» было основано в декабре 2005 года. Уже в 2007-м был заложен первый камень в фундамент будущего завода, который торжественно открылся 15 лет назад, 27 мая 2010 года.

Он стал четвертым по счету и единственным производственным предприятием MACO за пределами Австрии.

Сегодня это ведущий производитель оконной фурнитуры в России. На предприятии в индустриальном парке «Калуга Юг» работают около 200 человек, за сбыт и техническую поддержку в регионах отвечает полностью распределенная команда из 20 сотрудников сбытовой службы.

На 9 000 кв. метров размещены штамповочное производство (2 автоматические высокоскоростные прессовые линии и 2 пресс-автомата), сборочное производство (4 автоматические роботизированные и 23 поточные сборочные линии), парк металлообрабатывающих станков для ремонта и техобслуживания более 500 вырубных и сборочных штампов и 300 сборочных приспособлений, инструментальный цех, современный полуавтоматический склад готовой продукции мощностью 6500 европаллетомест и офисное здание.

Вехи локализации производства ООО «МАКО ФУРНИТУРА» в Калуге

2019 год. В Калугу передано штамповочное прессовое оборудование и оборудование для инструментального цеха.

2020 год. На калужском заводе появляются штамповочное и гибочное подразделения, открывается инструментальный цех.

2022 год. Идет активная работа по полной локализации материалов и компонентов.

2024 год. На заводе в Калуге на 100% локализуется производство фурнитуры MACO Multi-ECO из российских материалов и компонентов.

2025 год. Стартуют продажи MACO Multi-ECO — отечественной оконной фурнитуры.

В чем уникальность MACO Multi-ECO для российского рынка?

Локализация производства в Калуге позволила создать продукт, полностью изготовленный из российских материалов и компонентов и соответствующий требованиям рынка и стандартов отрасли. Подтверждают это полученные MACO Multi-­ECO сертификаты соответствия требованиям ГОСТов, которые учитывают все самые современные тенденции в развитии оконной фурнитуры: ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков», ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные» п. 6.1.4 и 6.2.1 и ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные».

Для изготовления MACO Multi-­ECO применяются штамповка стали на высокопроизводительных прессах, высокоточная токарная обработка и холодная высадка — ​сложнейшая технология, с помощью которой производится большое количество деталей.

— На нашем заводе происходят штамповка ригелей и штульпов, плеча ножниц, петель, инструментальная подготовка производства и сборка элементов фурнитуры. Все детали и материалы, получаемые от поставщиков, подвергаются тщательному контролю по стандартам MACO. Впереди — расширение линейки и появление премиальных функций продукта, — говорит Генеральный директор ООО «МАКО ФУРНИТУРА» Светлана Кеся.

Наше предприятие работает на отечественном сырье высокого качества.

— Мы применяем запатентованную рецептуру пластика с защитой от ультрафиолета, поэтому пластиковым деталям MACO Multi-­ECO не страшно воздействие прямых солнечных лучей.

— Для изготовления MACO Multi-­ECO используется цинковый сплав ЦАМ (по первым буквам русских названий легирующих элементов: цинк + алюминий + медь). У нас ЦАМ марки 4.1.0 очищенный, который соответствует лучшим европейским аналогам (Zamak) и отличается оптимальными эксплуатационными характеристиками.

— MACO Multi-­ECO производят из стали повышенной прочности определенных типоразмеров: штульп — ​2,2 мм, ригель — ​2,8 мм, плечо ножниц — ​3,4 мм, петли — ​2,3 мм.

Предназначенная для установки в поворотные и поворотно-откидные окна из ПВХ‑профиля, фурнитура MACO Multi-­ECO совмещает в себе большой спектр функций:

— Благодаря блокиратору-­приподнимателю в закрытом положении створка защищена от провисания, а в открытом — ​от вывешивания на верхней петле. В положении «закрыто» он обеспечивает створке дополнительную точку опоры, а в открытом и откинутом положении предотвращает ошибочный поворот ручки.

— Легкое интуитивное управление и достаточный зазор для быстрого притока свежего воздуха гарантируют проветривание через угловую передачу. Благодаря цапфе микропроветривания створка жестко фиксируется. Отсюда возможность избежать сквозняков, дребезжания створки во время сильного ветра и самопроизвольного захлопывания.

— Устранить последствия возможных деформаций рам и створок позволяет широкий диапазон регулировок (по вертикали, по горизонтали, на прижим).

Фурнитура MACO Multi-­ECO прошла испытания в Российской аккредитованной лаборатории на 27 000 циклов открывания (при стандарте 25 000) и коррозионную стойкость (240 часов плюс 1% выдержки в камере соляного тумана).

Контроль качества на всех этапах

Этот важный показатель конкурентоспособности продукции мы проверяем по нескольким направлениям:

— Проверка качества поставщиков по стандартизированным чек-листам.

— На входном контроле для каждого вида стали производится проверка на изгиб. При сгибании образца на 90 градусов по результатам теста не должны появляться трещины и разрывы. При положительном результате теста партия стали отправляется на переработку в цех штамповки. При отрицательном сталь возвращается поставщику. Максимальное внимание к входному контролю стали позволяет избежать рекламаций по штампованным деталям.

— Перед выходом на рынок MACO Multi-ECO проходит все этапы контроля качества серийного производства:

• первый этап — ​монтаж и проверки, которые проводят сотрудницы сборочных линий,

• второй этап — ​проверки руководителями сборочных линий,

• третий этап — ​выборочные проверки, которые осуществляет отдел качества.

Татьяна Аристархова, сборщица изделий:

— Я устроилась на завод 1 апреля 2011 года. Тогда даже не представляла, что это место мое и что задержусь здесь надолго. Но задержалась уже на 14 лет. И за это время ни разу не искала себе работу. Я человек активный. Мне нужно было общение, и я получила то, что хотела. Мне сразу стало интересно, сразу загорелись глаза. Коллектив и руководство оказались очень хорошими. Меня довольно быстро научили всем процессам. Администрация всегда идет навстречу, а такие моменты дорогого стоят. Первая смена заканчивается рано — ​в 14:30. После работы еще многое можно успеть: покататься на велосипеде или лыжах, ужин приготовить. Если работаю во вторую — ​можно переделать много утренних дел. Я ничего не хочу менять. Да и зачем бежать от хорошего? Если тебе нравятся место и люди, которые тебя окружают, хочется остаться на такой работе лет до 99.

Александр Шатаев, оператор складского помещения:

— Я уже 14 лет работаю в складском комплексе «МАКО ФУРНИТУРА» и знаю здесь каждый артикул. За эти годы я многому научился. Например, перемещаться на электроштабелерах по складу и расставлять паллеты по рядам. Работаю на разных, но в основном на EKXах. Все делаю по накладной. Здесь все подписано, я точно знаю, что где взять. На первых порах, конечно, было сложно. А сейчас на проверку накладной, номеров паллет и артикулов и загрузку фуры у меня уходит меньше часа. Работники следующей смены хорошо знают, какие задачи перед ними стоят, потому что во время пере-

сменки у нас всегда проходят брифинги, на которых мы все подробно рассказываем сменщикам. Мне нравятся сама работа, коллектив. И то, что у нас все четко и спокойно.

ООО «МАКО ФУРНИТУРА»

248033, Калуга, РФ, Тульское шоссе, 10

+7 (4842) 715-100

www.maco.ru

vk.com/macorus

e-mail: maco@maco.ru