Общество

Национальный чемпионат «Абилимпикс» стартует в Москве 30 октября

22.10, 12:22
30 октября в столице откроется Национальный чемпионат «Абилимпикс» - соревнование по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В этом году он пройдёт под девизом «Нет предела – действуй смело!».

В мероприятии примут участие конкурсанты трёх возрастных групп: школьники, студенты и работающие специалисты. Также в рамках чемпионата состоится Фестиваль возможностей - отдельная программа для участников с тяжёлыми и множественными нарушениями развития.

Основная площадка чемпионата - учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр», где пройдут состязания по 48 компетенциям. Ещё две компетенции будут разыграны на дополнительных локациях: в Политехническом колледже имени П.А. Овчинникова и Центре практического обучения «Профессии будущего». Кроме того, запланированы соревнования по 12 презентационным компетенциям.

В судействе примут участие 289 экспертов из 54 регионов России.

Впервые в истории чемпионата в его рамках пройдёт финал соревнований для участников специальной военной операции - 79 человек из 38 регионов, прошедших отбор в Казани в июле 2025 года, поборются в 15 профессиональных направлениях.

Также в программе - международные открытые соревнования по восьми ключевым компетенциям с участием представителей дружественных стран, включая участников объединения БРИКС.

Новинкой этого года станет Фестиваль региональных компетенций, где 13 регионов России представят мастер-классы, отражающие их отраслевые и этнокультурные особенности.

Для гостей и участников подготовлена профориентационная программа: 

  • Фестиваль знакомства с профессией для детей 6–13 лет, 
  • Профессиональные пробы, 
  • Ярмарка трудоустройства, 
  • Консультационные зоны от партнёров движения «Абилимпикс» и федеральных ведомств, 
  • Специальные программы для предпринимателей и самозанятых участников чемпионата и СВО.

 Победители получат поддержку: электронные сертификаты на дополнительное образование и средства на приобретение специализированных технических средств реабилитации.

Чемпионат проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Оператор мероприятия - Национальный центр «Абилимпикс» при Институте развития профессионального образования.

Участвовать в «Абилимпиксе» могут школьники, студенты и работающие граждане с инвалидностью или ОВЗ в возрасте от 14 лет.

