В Калуге начали работать 20 новых стоматологов

Как сообщили 22 октября в пресс-службе правительства Калужской области, в областной стоматологической поликлинике устроились на работу 20 дополнительных специалистов.

Среди них - 15 молодых врачей, четверо из которых окончили вузы по целевым направлениям от региона. Лишь половина новичков родом из Калужской области, остальные переехали сюда из других регионов: Московской, Брянской и Смоленской областей, Ставропольского края, Татарстана, а также из Беларуси.

Один из новых сотрудников ранее работал на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в Смоленском медицинском университете.