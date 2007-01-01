«35-й Механический завод»: калужский бренд, укрепляющий энергетическую безопасность России

Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод» стало лауреатом престижной региональной премии «Калужский бренд-2025». Эксперты отметили не только высокое качество продукции, но и стратегическую роль завода в обеспечении технологического суверенитета страны в нефтегазовой сфере.

Технологический прорыв и производственные мощности

За годы работы предприятие реализовало сотни проектов и разработало десятки новых образцов техники, востребованной крупнейшими российскими компаниями. Особое место в портфеле завода занимают масштабные инфраструктурные проекты: ​«Сила Сибири» и перспективный «Сила Сибири 2». Также завод сотрудничает с ОАО «Арктикгаз», участвуя в освоении арктических месторождений.

Ключевым этапом в развитии предприятия стал 2011 год, когда был полностью модернизирован один из цехов и запущено производство сосудов высокого давления — ​критически важного оборудования для газотранспортной системы.

Сегодня территория завода занимает 14 гектаров, на которых размещены семь производственных корпусов. Это позволяет гибко реагировать на запросы заказчиков и масштабировать выпуск продукции.

Люди — ​основа успеха

Руководство завода делает ставку не только на технологии, но и на кадры. Предприятие активно привлекает молодых специалистов, помогая им адаптироваться и включаться в реализацию задач федерального значения. Для сотрудников созданы комфортные условия труда: предоставляются бесплатное питание, спецодежда, транспорт до работы и возможности для профессионального роста.

Генеральный директор Андрей Катков подчеркивает: успех завода — ​результат слаженной работы всей команды. По его словам, вне зависимости от должности каждый сотрудник вносит значимый вклад — ​будь то инженер, разрабатывающий чертежи, или работник, обеспечивающий порядок на производственной площадке.

Надежный партнер

О важности калужского предприятия свидетельствует длительное партнерство с ПАО «Газпром». Как рассказали нам в отделе по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром Трансгаз Сургут», сотрудничество с заводом началось более 15 лет назад в критической ситуации: один из поставщиков неожиданно прекратил поставки оборудования, и именно «35-й Механический завод» оперативно предложил аналог, полностью соответствующий техническим требованиям.

С тех пор предприятие регулярно поставляет «Газпрому» воздухоподогреватели с утилизаторами тепла, выхлопные патрубки для газоперекачивающих агрегатов и другое металлоемкое оборудование.

По словам представителей компании, вся продукция поставляется в срок, без замечаний по качеству, что особенно важно для бесперебойной подачи газа потребителям.

С учетом накопленного опыта в проектировании и производстве сложного оборудования, партнеры видят перспективы расширения сотрудничества. В частности, рассматривается возможность поставок крупноблочного оборудования, такого как современные комплексы воздушно-охладительных установок, которые повышают энергоэффективность газоперекачивающих станций.

Руководство завода планирует и дальше развивать производственные мощности, внедрять принципы бережливого производства и активно вовлекать сотрудников в процессы улучшения. Это позволяет не только повышать эффективность, но и укреплять корпоративную культуру, когда каждый чувствует себя частью общей миссии.

Гибкость и ориентированность на заказчика

Подтверждают высокий уровень калужского производителя и в АО «НЗЛ». Сотрудничество началось в 2020 году. Первым совместным проектом стала поставка пилотных образцов выхлопных систем для газоперекачивающих агрегатов ГПА‑32 «Ладога» на компрессорные станции «Нагорная» и «Зейская» (ПАО «Газпром»). Успешные результаты испытаний позволили «35-му Механическому заводу» стать постоянным поставщиком оборудования для данного типа ГПА.

В «НЗЛ» особо отмечают гибкость и клиентоориентированность завода. По его обращению предприятие оперативно выполнило проектирование и поставку воздухозаборной системы для КС «Портовая». Эта разработка впоследствии легла в основу масштабного проекта для ДКС «Усть-Луга», реализуемого совместно с АО «РусХимАльянс».

На сегодняшний день оборудование

«35-го Механического завода» — ​выхлопные и воздухозаборные системы — ​успешно эксплуатируется на ключевых объектах: КС «Нагорная», «Зейская», «Тосненская», «Портовая» (ПАО «Газпром»), ДКС «Усть-Луга» (АО «РусХимАльянс») и КС «Большетирская» (Иркутская нефтяная компания). Продукция завода отличается высоким качеством и надежностью, обеспечивая безаварийную работу ГПА‑32 «Ладога» даже в сложных климатических и эксплуатационных условиях.

Этот партнер калужского предприятия подчеркивает, что команда «35-го Механического завода» проявляет высокую техническую компетентность и оперативно реагирует на любые вопросы — ​как на этапе проектирования, так и в ходе эксплуатации. Завод действительно ориентирован на потребности заказчика, что делает сотрудничество не только эффективным, но и долгосрочным.

Все это показывает, что «35-й Механический завод» ​не просто локальный производитель, а надежный элемент национальной энергетической инфраструктуры, чей вклад в развитие отрасли продолжает расти.

