Новость дня Общество

Российские бизнес-коммуникации переходят на отечественные платформы

31.10, 12:43
0 499
Одним из ключевых направлений технологического развития в телеком-сфере является фокус на решения в области импортозамещения в секторе В2В/В2G. Аналитическое агентство J’son&Partners Consulting недавно отметило успехи в этой отрасли компании МТС. И директор компании в Калужской области Александра Хахинова подробно рассказала нам о примерах технологичного импортозамещения. 

Тема использования российских цифровых сервисов в бизнесе не сходит с повестки уже несколько лет. Бесспорно, многое делалось и ранее, но за последние три года компаниям пришлось ускоряться и в сжатые сроки без потери качества перестраивать процессы, чтобы работать в новых реалиях. И, как показала практика, весьма успешно. 

В качестве примера Александра приводит сервис для коммуникаций и совместной работы МТС Линк. 

Платформа представляет собой комплексный инструмент для организации работы. Он включает, среди прочего, сервис для совместной работы над задачами и корпоративный мессенджер «Чаты» для различных устройств. Функционал мессенджера включает каналы, голосовые и видеозвонки, а также трекер задач. Управление учетными записями осуществляется централизованно, что направлено на защиту конфиденциальной информации. 

Платформа также интегрирует в себя ряд функций на основе искусственного интеллекта. К ним относятся расшифровка бесед, создание краткого содержания встреч и различные визуальные эффекты. В платформу встроен ИИ-помощник, который может, например, формировать сводки по итогам обсуждений или напоминать о договоренностях. 

С технической точки зрения, платформа использует серверную инфраструктуру на территории России. Для защиты данных применяются методы шифрования и специальные протоколы для медиаконтента. Для обеспечения стабильности групповых видеоконференций используются сервисы для фильтрации DDoS-атак. 

- Мы понимаем, что потребности небольшого локального бизнеса или крупного производства отличаются в разы, - отметила Александра Хахинова. - Исходя из этого, мы предлагаем каждому свой собственный набор решений. А в условиях импортозамещения нам важно встроить эти решения в уже существующую у клиента систему ИТ-сервисов, что, как отмечают эксперты, у нас неплохо получается.

Новости компаний
