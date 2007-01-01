Объединение ВТБ и Почта Банка: новые финансовые возможности для жителей Калужской области

Интеграция двух крупных банков началась в феврале этого года, полностью перевод клиентов Почта Банка на обслуживание в ВТБ планируется завершить в мае 2026 года. Уже сейчас во всех офисах Почта Банка можно оформить дебетовые карты ВТБ, взять кредит, открыть вклад или накопительный счет, а также перевести в ВТБ пенсию и получить бонус 3000 рублей. В этой статье мы подробно разберем все преимущества объединения вместе с управляющим ВТБ в Калужской области Георгием Юрдановым.

Интеграция банков проходит поэтапно, так как нам важен комфорт клиентов. Окончательно завершить этот процесс планируется в мае 2026 года. Однако уже сейчас клиенты, переходящие к нам на обслуживание, могут получить выгодные условия. Например, после перехода можно будет пользоваться кешбэком в рублях, выгодными ставками по вкладам, пенсионерам мы предлагаем повышенные проценты по сбережениям, доход на остаток по карте, бонус за перевод пенсии в ВТБ и страховку от мошенничества, – рассказал Георгий Юрданов.

Кешбэк в рублях

Кешбэк – это возврат части денег, потраченных с карты. В ВТБ кешбэк выплачивается реальными рублями, которые можно использовать по своему усмотрению. Максимальный возврат составит 3000 рублей в месяц. Клиентам ВТБ доступно три категории кешбэка, а тем, кто получает в банке зарплату или пенсию, – четыре категории. Среди них – «супермаркеты», «аптеки», «кафе и рестораны», «автозаправки» и другие. После перехода в ВТБ более 50 тысяч клиентов Почта Банка уже подключили программу лояльности.

Дебетовая карта

Свыше 500 тысяч человек после перехода из Почта Банка в ВТБ оформили дебетовые карты. Ее выпуск и обслуживание бесплатны. Для того, чтобы получить карту, не обязательно идти в отделение – можно заказать доставку «пластика» на дом, курьер привезет карту в удобное место и время, поможет подключить программу лояльности, настроить цифровые сервисы. Снимать и вносить наличные без комиссии можно как в банкоматах Почта Банка или ВТБ, так и в почтовых отделениях, обратившись к сотруднику точки обслуживания. Деньги зачисляются моментально.

Вклады

По данным ВТБ, за 9 месяцев 2025 года жители Калужской области внесли на вклады, накопительные счета и другие сберегательные продукты более 43 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом, объем накоплений вырос на 6%. Высокий интерес к сбережениям в ВТБ объясняется высокой доходностью – несмотря на снижение ключевой ставки, она опережает инфляцию. После перехода в ВТБ клиенты Почта Банка могут открыть вклад в отделениях Почта Банка, в офисах ВТБ, а также в мобильном приложении банка.

Пенсии

Более 200 тысяч пенсионеров уже перевели свои выплаты из Почта Банка в ВТБ. До 31 октября действует акция – 3000 рублей выплатят тем, кто переводит пенсию в ВТБ. Для этого нужно оформить карту ВТБ и указать промокод «ПЕНСИЯ» в заявлении на перевод выплат, а затем совершить по карте одну покупку на любую сумму. Участвовать могут клиенты, которые не получали в ВТБ пенсию в последний год. Также банк бесплатно страхует пенсионеров от мошенничества на сумму до 100 тысяч рублей.

ВТБ Онлайн

Мобильное приложение ВТБ Онлайн – удобный способ управлять своими деньгами в режиме онлайн. В приложении можно совершать практически все финансовые операции: переводить средства, оплачивать ЖКУ, налоги, госпошлины, получать справки и выписки, настраивать кешбэк, переводить деньги на вклад или инвестиционную копилку.

И это далеко не все преимущества, которые получили жители Калужской области с переходом из Почта Банка в ВТБ, – отметил Георгий Юрданов. – Нам есть что предложить клиентам всех возрастов. Для пенсионеров – повышенные ставки вкладам, дополнительная категория кешбэка «аптеки», бесплатная страховка от мошенничества, для родителей – детские карты, платежные стикеры, программа «семейный банк», в рамках которой можно объединять категории кешбэка и получать больше экономии, для молодежи – Пушкинская карта, которую с января 2026 года можно будет оформить только в ВТБ. Будем ждать вас в отделениях ВТБ и Почта Банка, приходите и убедитесь, что наша главная задача – помочь решить нашим клиентам финансовые вопросы с комфортом и выгодой.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама 0+. erid: 2Vfnxwo6iaV