Алан Цкаев: Современный доктор должен смотреть вперед
Пациенты и развитие — главные приоритеты БСМП. Сегодня больница — флагман региона по оказанию медицинской помощи, освоению передовых технологий и подготовке кадров.
Синтез науки и практики
— Без квалифицированных специалистов, без синтеза науки и практики невозможно двигаться вперед и оказывать качественную медицинскую помощь, — уверен главный врач БСМП Алан Цкаев. — Именно поэтому основной акцент в БСМП делается на непрерывном повышении квалификации кадров. При этом обучение на рабочем месте считаю наиболее эффективным.
С 2013 года больница сотрудничает с лучшими специалистами страны, в практику внедрены десятки высокотехнологичных операций и методик по разным направлениям. Это позволило повысить качество и расширить спектр оказания медицинской помощи — как амбулаторной, так и стационарной. Только в 2025 году на базе БСМП уже проведено шесть обучающих мероприятий для специалистов региона. Впервые прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная концепция оказания медицинской помощи пациентам с политравмой». Экспертами стали десять ведущих специалистов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Томска.
До конца года будет проведено еще три мероприятия, мастер-класс и две конференции с участием наших постоянных наставников профессоров Э.А. Галлямова, С.Г. Шаповальянца и А.В. Чжао.
Учитывая, что на обучение приглашаются врачи со всего региона и трансляция ведется в интернете, отдача как медицинская, так и экономическая — колоссальная.
Готовим смену
БСМП не только обучает действующих специалистов, но и является клинической базой для практической подготовки студентов-медиков колледжа и двух вузов.
Совместно с медицинским институтом КГУ им. К.Э. Циолковского в больнице работают симуляционный центр, ординатура и аспирантура, хирургический кружок.
Отрадно, что в больницу молодежь приходит не только учиться, но и работать. Сразу девять молодых врачей этой осенью пополнили коллектив БСМП: три абдоминальных хирурга, два сердечно-сосудистых хирурга, гинеколог, травматолог-ортопед, рентгенолог и врач ультразвуковой диагностики.
После медицинского колледжа в разные подразделения больницы пришли 10 медицинских сестер.
Удобство и безопасность
Большие усилия администрация больницы прилагает для улучшения условий пребывания пациентов и работы медиков. В 2025 году особое внимание уделяется хирургическому корпусу, где серьезного ремонта не было больше 15 лет.
Уже отремонтированы четыре отделения, еще в одном работы завершатся до конца года. Общая площадь работ — более 2000 кв. м.
Приведена в порядок входная группа: отремонтированы лестница и пандус для маломобильных пациентов, сделаны дополнительные поручни и противоскользящее покрытие.
Заметные изменения произошли на территории больницы. Сделали ямочный ремонт асфальтового покрытия. Массивное ограждение у Центра травматологии и ортопедии заменили на современную конструкцию из стального профиля.
Большие планы и на будущее
По поручению губернатора Владислава Шапши готовится смета для проведения в следующем году капитального ремонта и дооснащения первого этажа хирургического корпуса и помещения для Центра высоких технологий.
Капитальный ремонт по аналогии с московскими флагманскими центрами позволит вести прием поступающих в больницу пациентов по новым стандартам. Учитывая, что через приемное отделение ежегодно проходит около 35 тысяч пациентов, обеспечить высококвалифицированную помощь в максимально сжатые сроки — задача первостепенной важности.
В 2026 году в БСМП планируется открыть первый в регионе Центр высоких технологий, где будут проводиться высокотехнологичные эндоскопические вмешательства на желчных протоках и протоках поджелудочной железы.
Продолжатся мероприятия по улучшению инфраструктуры больницы. Среди них — создание входной группы напротив хирургического корпуса.
Робот в помощь
В этом году отмечает юбилей Центр травматологии и ортопедии БСМП — единственная в регионе структура полного цикла от экстренной помощи до реабилитации.
За десять лет травматологическая служба больницы сделала настоящий прорыв от простого остеосинтеза до роботизированной системы тотального эндопротезирования коленного сустава. За это время освоено и внедрено в повседневную практику 16 новых оперативных вмешательств, выстроена трехэтапная система реабилитации.
Сегодня в регионе только в травмцентре БСМП проводятся:
- Артроскопические вмешательства на плечевом, тазобедренном, голеностопном суставах.
- Остеосинтез при сложных переломах тазового кольца.
- Одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава.
- Ревизионное эндопротезирование.
- Стационарзамещающие технологии.
