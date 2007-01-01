Алан Цкаев: Современный доктор должен смотреть вперед

Эндопротезирование коленного сустава с помощью робота-ортопеда.

Пациенты и развитие — главные приоритеты БСМП. Сегодня больница — флагман региона по оказанию медицинской помощи, освоению передовых технологий и подготовке кадров.

Синтез науки и практики

— Без квалифицированных специалистов, без синтеза науки и практики невозможно двигаться вперед и оказывать качественную медицинскую помощь, — ​уверен главный врач БСМП Алан Цкаев. — ​Именно поэтому основной акцент в БСМП делается на непрерывном повышении квалификации кадров. При этом обучение на рабочем месте считаю наиболее эффективным.

С 2013 года больница сотрудничает с лучшими специалистами страны, в практику внедрены десятки высокотехнологичных операций и методик по разным направлениям. Это позволило повысить качество и расширить спектр оказания медицинской помощи — ​как амбулаторной, так и стационарной. Только в 2025 году на базе БСМП уже проведено шесть обучающих мероприятий для специалистов региона. Впервые прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная концепция оказания медицинской помощи пациентам с политравмой». Экспертами стали десять ведущих специалистов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Томска.

До конца года будет проведено еще три мероприятия, мастер-класс и две конференции с участием наших постоянных наставников профессоров Э.А. Галлямова, С.Г. Шаповальянца и А.В. Чжао.

Учитывая, что на обучение приглашаются врачи со всего региона и трансляция ведется в интернете, отдача как медицинская, так и экономическая — колоссальная.

Межрегиональная научно-практическая конференция по травматологии.

Готовим смену

БСМП не только обучает действующих специалистов, но и является клинической базой для практической подготовки студентов-медиков колледжа и двух вузов.

Совместно с медицинским институтом КГУ им. К.Э. Циолковского в больнице работают симуляционный центр, ординатура и аспирантура, хирургический кружок.

Отрадно, что в больницу молодежь приходит не только учиться, но и работать. Сразу девять молодых врачей этой осенью пополнили коллектив БСМП: три абдоминальных хирурга, два сердечно-­сосудистых хирурга, гинеколог, травматолог-­ортопед, рентгенолог и врач ультразвуковой диагностики.

После медицинского колледжа в разные подразделения больницы пришли 10 медицинских сестер.

В сентябре пять ординаторов-хирургов приступили к обучению под руководством опытных наставников.

Удобство и безопасность

Большие усилия администрация больницы прилагает для улучшения условий пребывания пациентов и работы медиков. В 2025 году особое внимание уделяется хирургическому корпусу, где серьезного ремонта не было больше 15 лет.

Уже отремонтированы четыре отделения, еще в одном работы завершатся до конца года. Общая площадь работ — ​более 2000 кв. м.

Приведена в порядок входная группа: отремонтированы лестница и пандус для маломобильных пациентов, сделаны дополнительные поручни и противоскользящее покрытие.

Заметные изменения произошли на территории больницы. Сделали ямочный ремонт асфальтового покрытия. Массивное ограждение у Центра травматологии и ортопедии заменили на современную конструкцию из стального профиля.

Большое внимание в 2025 году уделено ремонтным работам в хирургическом корпусе.

Большие планы и на будущее

По поручению губернатора Владислава Шапши готовится смета для проведения в следующем году капитального ремонта и дооснащения первого этажа хирургического корпуса и помещения для Центра высоких технологий.

Капитальный ремонт по аналогии с московскими флагманскими центрами позволит вести прием поступающих в больницу пациентов по новым стандартам. Учитывая, что через приемное отделение ежегодно проходит около 35 тысяч пациентов, обеспечить высококвалифицированную помощь в максимально сжатые сроки — ​задача первостепенной важности.

В 2026 году в БСМП планируется открыть первый в регионе Центр высоких технологий, где будут проводиться высокотехнологичные эндоскопические вмешательства на желчных протоках и протоках поджелудочной железы.

Продолжатся мероприятия по улучшению инфраструктуры больницы. Среди них — ​создание входной группы напротив хирургического корпуса.

Робот в помощь

В этом году отмечает юбилей Центр травматологии и ортопедии БСМП — ​единственная в регионе структура полного цикла ​от экстренной помощи до реабилитации.

За десять лет травматологическая служба больницы сделала настоящий прорыв от простого остеосинтеза до роботизированной системы тотального эндопротезирования коленного сустава. За это время освоено и внедрено в повседневную практику 16 новых оперативных вмешательств, выстроена трехэтапная система реабилитации.

Сегодня в регионе только в травмцентре БСМП проводятся:

Артроскопические вмешательства на плечевом, тазобедренном, голеностопном суставах.

Остеосинтез при сложных переломах тазового кольца.

Одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава.

Ревизионное эндопротезирование.

Стационарзамещающие технологии.

