Общество

Калужанка пожаловалась на звук сирены ночью

Евгения Родионова
22.10, 17:39
В среду, 22 октября, жительница дома №15 на переулке Строительный оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой принять меры к хозяевам магазина «Красное и белое».

По её словам, сегодня с половины двенадцатого и далее всю ночь были слышны звуки сигнализации магазина, расположенного по адресу переулок Строительный дом №12/2.

— В полночь звонила по телефону 112, но меры приняты не были. Когда утром шла на работу сирена всё ещё орала. Это происходит регулярно. Магазин экономит на охране, а жители района должны на звуки сирены сбегаться и охранять их магазин? - описала проблему горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Мы передали информацию администрации магазина, чтобы обратили внимание на сигнализацию. Соблюдение закона о тишине контролирует УМВД России по городу Калуге. Для проверки магазина обратитесь, пожалуйста, в полицию.

