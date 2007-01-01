Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Технологии, повышающие качество и эффективность

23.10, 09:00
0 315
Полотняно-Заводская бумажная мануфактура (ПЗБМ) стала победителем премии «Бренд года». Эта награда — признание лидерства компании в сфере упаковочных решений, ее экологической ответственности и клиентоориентированного подхода.

Путь к успеху стал результатом стратегического преобразования пред­приятия. За несколько лет традиционный производственный гигант превратился в инновационного поставщика комплексных упаковочных решений, задающего сегодня новые стандарты для всей отрасли.

Сегодня ПЗБМ — это не просто производитель тарного картона и тетрадей. Компания создает упаковку, которая решает задачи бизнеса: сохраняет продукты, усиливает бренд за счет креативного дизайнерского оформления, снижает логистические издержки и минимизирует воздействие на окружающую среду. Ключевым достижением стало внедрение линейки экопакетов из вторичного сырья, которые заменяют продукцию на основе нефтепереработки, сокращая углеродный след на 30%. Такой подход позволил предприятию занять лидирующие позиции среди компаний, чьи решения соответствуют глобальным трендам устойчивого развития.

Строительство нового склада
Строительство нового склада

Поворотным моментом в истории бренда стало стратегическое объединение с гофропроизводством «Веста» в 2023 году. Синергия многовековых традиций ПЗБМ и тридцатилетнего опыта «Весты» вывела предприятие на новый уровень. Современные производственные мощности филиала позволяют выпускать свыше 72 млн м2 гофропродукции в год — от простых коробок до сложных конструкций для различных отраслей.

ПЗБМ делает ставку на технологии, повышающие качество и эффективность. Запуск новой автоматизированной линии по производству гофрокартона с флексопечатью и функциональными элементами сделал упаковку не только надежной, но и удобной для конечного пользователя.

На предприятии введена в эксплуатацию передовая система роботизированной паллетизации для FFG линий. Она позволяет существенно увеличивать производительность самой перерабатывающей линии, оптимизируя автоматизацию и рабочие процессы, снижая нагрузку на персонал.

Новое оборудование в производстве гофротары
Новое оборудование в производстве гофротары

Для ПЗБМ важно, чтобы инновации шли рука об руку с заботой о людях. Современная система аспирации, внедренная на производстве, гарантирует безопасность персонала, а масштабная модернизация цехов создает комфортные условия труда. Новый склад площадью 4 тыс. кв. м, открытый в сентябре текущего года, стал еще одним шагом к оптимизации логистики и повышению удовлетворенности клиентов.

Почему ПЗБМ — «Бренд года»?

Компания не только сохраняет наследие российского бумажного производства, но и активно формирует будущее отрасли:

  • экологичность как философия: от использования макулатуры до снижения энергопотребления;
  • клиентоориентированность: упаковка, которая становится инструментом развития бизнеса заказчика;
  • цифровая трансформация: роботизация и автоматизация как основа для масштабирования.

– Получение награды «Бренд года» — это не конечная цель, а подтверждение правильности выбранного пути. Мы продолжаем развиваться, чтобы не только соответствовать запросам рынка, но и задавать новые стандарты, — подчеркивает руководство предприятия.

Сейчас ПЗБМ ставит перед собой амбициозные цели: повышение качества продукции, удержание лидирующих позиций по тетрадям, увеличение производства гофрокартона до 92 млн кв. м и до 60 млн пакетов в год. Бренд, который делает упаковку частью истории компании, заслуженно получил признание, став символом надежности, инноваций и бережного отношения к планете.

Полотняно-Заводская бумажная мануфактура — организация, где традиции вдохновляют на создание будущего.

