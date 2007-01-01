Афиша Обнинск
Общество

Стало известно, у кого вырастут доходы в 2026 году

Дмитрий Ивьев
22.10, 14:26
1 548
Согласно проекту федерального бюджета на 2026 год, доходы отдельных групп населения будут увеличены за счёт индексации социальных выплат и роста заработной платы. Об этом сообщил 22 октября министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы.

Он отметил, что социальная поддержка остаётся главным приоритетом бюджетной политики. В частности, зарплаты так называемых указных категорий бюджетников - включая работников образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы - будут проиндексированы на 7,6%, что соответствует прогнозируемому темпу роста номинальной заработной платы в 2026 году.

Социальные выплаты для ветеранов, инвалидов, а также размер материнского капитала планируется проиндексировать на 6,8% - исходя из уровня инфляции за 2025 год. Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 1 января 2026 года повысят на 7,6%. Эта индексация объединит два фактора: компенсацию инфляции и рост зарплат. В последующие годы пенсии будут повышаться в плановом порядке - дважды в год, с 1 февраля и 1 апреля. По прогнозам, к концу 2026 года средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей.

Прожиточный минимум в следующем году увеличится на 1 200 рублей и достигнет 18 939 рублей. Это повышение повлечёт за собой рост пособий и других социальных выплат, рассчитываемых исходя из этого показателя.

Кроме того, в бюджете заложено ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2026 году он составит 27 093 рубля. Министр финансов подчеркнул, что поставленная президентом задача - довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году - будет выполнена.

