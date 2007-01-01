Зеленые дворы, удобные планировки и инфраструктура: философия комфорта от DOGMA

Афиша Обнинск
В копилку достижений компании DOGMA добавился титул «Бренд года» в строительной сфере.

Федеральный девелопер уже давно зарекомендовал себя как один из самых надежных игроков на рынке недвижимости. По данным сайта наш.дом.рф и ЕРЗ (Единого ресурса застройщиков), компания входит в тройку по объемам строительства в России. За 13 лет работы DOGMA не только расширила масштабы деятельности и географию своих проектов — строительство 2,6 млн кв. м в пяти регионах, — но и ввела в эксплуатацию уже 2 млн кв. м недвижимости.

Компанию DOGMA отличает особый девелоперский подход. Речь, в первую очередь, идет о комплексном освоении территории и продуманной инфраструктуре.  Кофейни для утренних встреч, ресторан для неспешных ужинов, барбершопы и салоны красоты для безупречного внешнего вида, детские клубы с развивающими и обу­чающими программами, а также аптеки, магазины и другие полезные сервисы. Для всей этой инфраструктуры застройщик предусматривает коммерческие помещения на первых этажах жилых домов.

Во дворах застройщик формирует безопасную среду для отдыха и развития жителей. Дети могут играть на площадках, разработанных психологами, активная молодежь может заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни, а люди «серебряного возраста» — неспешно читать книги или отдыхать в уютных зеленых зонах.

Кроме того, во всех своих проектах DOGMA предлагает квартиры с отделкой. Собственники переезжают в новый дом сразу же после получения ключей. Дизайн­проект отделки от DOGMA разработан в соответствии с последними тенденциями в оформлении квартир. В интерьерах преобладают натуральные оттенки и природные материалы — с акцентом на текстуры дерева и камня. Такое решение позволяет будущим жильцам легко индивидуализировать пространство, дополнив интерьер мебелью, любимыми аксессуарами и яркими акцентами из текстиля. И никакой строительной пыли и шума — только удовольствие от обустройства своего нового жилья.

Наглядный пример — современный жилой квартал «Космопарк», который застройщик возводит в Калуге. В этом проекте компания реализует все свои ключевые принципы девелоперского подхода.

Квартал будет представлять собой три группы домов разной этажности, объединенных общей концепцией космоса. Каждая очередь будет иметь отсылку к объекту Солнечной системы: Луна, Марс и Меркурий. Объединит дома прогулочный бульвар с зонами для отдыха и занятий скандинавской ходьбой или бегом.

 В «Космопарке» представлен широкий выбор планировочных решений — от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 23,6 до 77,6 квадратных метров. Согласно проекту, в жилом комплексе предусмотрено более 30 вариантов функциональных планировок с объединенной кухней­гостиной, балконами, двумя санузлами и постирочными. Для ценителей прекрасного на верхних этажах разместятся видовые квартиры, в том числе с видом на реку Оку. На подземном этаже предусмотрены кладовые комнаты с прямым доступом на лифте.

Эти продуманные решения создают идеальные условия для жизни. Представьте себе утро: вы просыпаетесь в уютной спальне, выходите на просторный балкон, чтобы сделать первый глоток кофе и насладиться панорамным видом. А в выходные собираете семью или друзей за большим столом в кухне­гостиной, чтобы провести время за настольными играми или душевными разговорами.

Все эти преимущества дополняет удобная локация квартала. «Космопарк» расположен всего в 10 минутах на автомобиле от центра города, на левом берегу Оки — на улице Болдина, 22.  Всего в двух минутах от комплекса находится остановка городского транспорта, откуда можно доехать в любую точку города на автобусе, маршрутке или троллейбусе.

Жилой квартал «Космопарк» — это целая экосистема для комфортной и современной жизни. Инвестируя в недвижимость DOGMA, вы выбираете не только качество и надежность, но и счастливое будущее для себя и своей семьи.

Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. ИНН 2311343639. Erid: 2VfnxyL4yvy
