Главная Новости Общество 22 октября состоялось заседание Думы городского округа города Калуги
Общество

22 октября состоялось заседание Думы городского округа города Калуги

Дмитрий Ивьев
22.10, 13:02
Депутаты приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйным признаны объекты водопроводно-канализационного хозяйства: водопроводные и канализационные сети, канализационная насосная станция, а также ливневая канализация на улице Фомушина.

Скорректирован план приватизации муниципального имущества на 2025 год. В программу дополнительно включается три нежилых помещения, поступления в городской бюджет от реализации программы составят 91 млн. 35 тысяч рублей.

Депутаты согласовали муниципальному предприятию «Калугатеплосеть» сделки, связанные с закупкой теплообменников, горизонтального циркуляционного насоса с электродвигателем и  ремонтом парового котла. 

Также был приведён в соответствие с действующим законодательством и новой редакцией Устава Калуги ряд муниципальных правовых актов.

Депутаты отметили плодотворную работу подразделений администрации города, в особенности управления городского хозяйства.

«По предложению депутатского корпуса в этом году было выделено 50 миллионов рублей на ремонт дворов и межквартальных проездов. Выполнен большой объём работ по асфальтированию и ямочному ремонту. Также проведена масштабная работа по обустройству тротуаров», – подчеркнул председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.

