Калужанин недоволен работой почтового отделения
Общество

Калужанин недоволен работой почтового отделения

Евгения Родионова
22.10, 15:51
2 563
Во вторник, 21 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой улучшить работу почтового отделения № 18 на улице Маршала Жукова, 43.

По его словам, ему не принесли квитанции за коммуналку.

— На почте вывалили квитанции в одну кучу и толпа народа искала свои квитанции сама. Это настоящее издевательство над людьми! - возмутился мужчина.

Министерство цифрового развития Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В отделении в последнее время сложилась ситуация с острой нехваткой кадров. Специалисты по кадрам уже занимаются поиском новых сотрудников. Как только штат будет укомплектован, отделение вернется к прежнему режиму оказания услуг.

