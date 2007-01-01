Прощай, варикоз: как лечат вены сегодня

Сосудистые звездочки и сеточки теперь не проблема, убрать их можно быстро и безболезненно.

По разным данным, более 20% взрослого населения планеты сталкивается с варикозной болезнью вен. Почему она возникает, как ее распознать и какие современные методы лечения существуют, рассказал сосудистый хирург, флеболог, главный врач медицинской клиники «СемьЯ» Сергей ГАРБУЛЬ, который занимается этой проблемой уже почти 30 лет.

– Сергей Станиславович, кто в группе риска? Правда, что у женщин варикоз бывает чаще?

– Если говорить именно о варикозной болезни, то да, у женщин она встречается чаще. Во многом это связано с такими факторами, как беременность и роды. У мужчин основной причиной становятся тяжелые физические нагрузки. Но для всех ключевую роль играет наследственность. Если у близких родственников имелась эта проблема, стоит быть особенно внимательным.

– На какие первые признаки стоит обратить внимание?

– Появление косметических дефектов: сосудистых звездочек, выпирающих варикозно измененных узлов, тяжесть в ногах после минимальных физических нагрузок, отеки. Любой из этих симптомов — повод обратиться к врачу.

– Какую диагностику нужно пройти?

– Золотым стандартом является УЗИ вен нижних конечностей. Этот метод высоко информативен и безболезнен для пациента. Все наши специалисты-флебологи проводят ультразвуковое исследование, что удобно для пациента: за один визит можно и пройти диагностику, и получить консультацию врача.

– Расскажите о современных методах лечения.

– Сегодня самым распространенным и эффективным методом является эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК). Мы ее проводим практически каждый день. И эффект она дает очень хороший. Это безоперационная методика, я говорю своим пациентам: «Режущий инструмент мы не используем вообще». Скальпель не применяем.

– Насколько это болезненно и требуется ли госпитализация?

– Процедура проводится амбулаторно, под местной анестезией, поэтому пациент не чувствует боли. Человек приходит в клинику, мы выполняем манипуляцию (это занимает в среднем 40 минут), и после этого он может идти домой. Результат виден практически сразу: через день-два спадает отек, начинают исчезать внешние проявления – сосудистые звездочки. Конечно, возможны небольшие гематомы, но они быстро проходят.

– А что делать с мелкими сосудистыми звездочками?

– Для них мы успешно применяем склеротерапию. В сосуды вводится специальный препарат, который их «склеивает», и они постепенно исчезают. Однако даже безобидные сосудистые звездочки могут быть не просто косметическим дефектом, а симптомом начинающейся варикозной болезни. Поэтому перед любым лечением необходимо сделать УЗИ, а потом уже делать вывод о том или ином методе лечения.

– Можно ли как-то укрепить вены?

– К сожалению, укрепить сла­­­бую соединительную ткань вен, ко­торая является причиной болезни, нельзя — это генетически обусловлено. Существуют препараты, которые помогают восстановить дефекты внут­­ренней выстилки вен и убирают симптомы — тяжесть в ногах, отеки, боли. Но варикозная болезнь лечится только руками хирурга, пусть и без скальпеля — с помощью современных технологий.

