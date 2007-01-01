Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин через СК добился справки об участии в СВО
Общество

Калужанин через СК добился справки об участии в СВО

Дмитрий Ивьев
22.10, 10:42
0 243
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Житель Боровска, участник специальной военной операции и инвалид, обратился в Следственный комитет с просьбой помочь получить официальную справку, подтверждающую его участие в СВО. Такой документ нужен, чтобы оформлять положенные льготы и социальную поддержку для военнослужащих и их семей, сообщили 22 октября в СК.

Руководитель следственного управления по Калужской области Марк Харламов взял этот вопрос под личный контроль. Уже на следующий день мужчина получил нужную справку единого образца.

После этого он поблагодарил следователей за поддержку и быстрое решение проблемы.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImMxbGJPRmhsNWw3anNFVWdzamRnZnc9PSIsInZhbHVlIjoiK21PaTEzeXE3c1ljTWd1cTVmRmFpdmZ6Q1NjMk8rNzRicFJ6aS9KQVpVdTRmN09oL1FSMjJrUGxkKzZLRGpyQWQwNWtucU11VWVrQkZEcGk3OExQdGNRdCt2VXhDOW9zVk1qL3dWZGlxMEY4MUM2bWYwNlRsenJybmViN0NZY2d2alBYbWg3ajluZm56dEk0QW9PMHhrSjhkb1Ntd3lEZ2tSek1VMU1RcGtXczJmUE8vWHBxTUlBODhVaFhzRm5yWFBudTFVdy9tb09IanBpemF4MUJhaldQdU82d3dlMmJrMnlyeGxzOXpaeHFkaysrbkFYaTErMVF0UERKYXVXTGd5TUdDWFRjQWdpa0k1ZXhIS0VTN2h3VWhzM3VEZUhZQjhValU2d0FJZlZEU0dIMlNHWjh6Skk2VW1rODdXc25tN3Y3RUdEbmM4d2lpNE1IUS9jbDF3UU9CY3BVOWttbUtwWVJqTy8wdGhvTklkcW4zVkxrMkM1Qkk0OUkvMUpESkE0WE1pSHUzSkVteHAzMlJrckVKdWdDajQwMlJNZTNoVmp4TDZFY2FVYUNqRm53Q2xnV0FVRmpkSXNlcmdRYyIsIm1hYyI6ImFkMzNlNjQ1YzU1NjY2YjE4MTc4MGQzOWRlM2YyNGY1YmNkYWY3NGNjMWE4Y2I5Nzg3NGM5YTFjNDFlYjU4ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZNK2RuUENIaG1Yd2FsazZEUU8waHc9PSIsInZhbHVlIjoiMWU5QnBCV29CUWpFcGhxKzZsODltdFBSVEUyUTVON2JEdGRacHAvbCs4bjNrQWtVK3dyeVhyNXZINVljbjVHaThNa1NSc1pVQ3dFb1ZZYnBvU0tsVkU5UTRtdzF3Ti9rNmFiNjU5QzVyYS9SdW5DOUU3djBrajREQk9yeVhKZkxzYWJSTVNGNE1jcGkyRFptdkFqamMwWFpwbUtUYkhqa0ZiQzRUdU9hMmhFTkVYUExXK29lSStmZVRpdTgzMzVBMGx4R1EvWVUzNTNlWkxwM0R5OWg3SXIxQldEeFFUQjBBVU56WUVzMkRaVzJwRDd3d2lhbWMxTE5XZS9reTlBTlZFYmI2ZGVWbjEwS2RGM2ljcDZEY3k0U0xUNmV4NElLa2xET3JNVnB4N0lacjF3MitvQlBVa0xIL3ZnTmFnRFN3dDFyN1AwZFJoYkVTR3RBcGdsd09SbjVXb1N6QkwyUytTZnBrelBkeXRKSGhQR3lYeUxFY3JZSk55bE9zODVDdEJHNUhLNEJIemxqNTJ3ZjVnUm9CWEJONFpmWHlFeTAzMzhlbmhDMVEyU0YxblcvZnpaYTh5Nm0wbTArcVRGVmVSNER1M2Vka2pHa3c1M0VSZnJLMGtSRnpaYm9IdWFVbW0zNGpBYXdpclVYenZqdEFlTTFTSFc3WFJacVdjVGgvTml2bW1rZ0UzdEtzZXR6bEZWNThEK3VncEUxTVBkOE1ISXRNZHJXUmxyMzlwUmdVMlo2eEQ4aFFuNmhrSC9xRjlpOU5TdFlTNnJybkNsWHBrUFA2QmxSOWlqTG4rZWhLeEg3aUttbGxBdHpQYzRhT05MMFhoWGM4YnMvaURlNCIsIm1hYyI6IjllOWMyZjBjZTdiZGJlNzBhZDE5MTVmNWVhOWZlYTA0NTFhYTE1NTljYjU1NWM2M2I4OGVjNDM2MmExZDE2YmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+