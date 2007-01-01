Калужанин через СК добился справки об участии в СВО

Житель Боровска, участник специальной военной операции и инвалид, обратился в Следственный комитет с просьбой помочь получить официальную справку, подтверждающую его участие в СВО. Такой документ нужен, чтобы оформлять положенные льготы и социальную поддержку для военнослужащих и их семей, сообщили 22 октября в СК.

Руководитель следственного управления по Калужской области Марк Харламов взял этот вопрос под личный контроль. Уже на следующий день мужчина получил нужную справку единого образца.

После этого он поблагодарил следователей за поддержку и быстрое решение проблемы.