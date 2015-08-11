Сбер провёл День Лизинга в Калуге

В Калужском отделении Сбера состоялось масштабное отраслевое мероприятие — День лизинга. Событие объединило свыше 60 предпринимателей из сфер пассажирских и грузовых перевозок, оптовой торговли, строительства, ремонтных работ и ЖКХ, а также крупнейшие дилерские центры региона.

Автодилеры представили участникам мероприятия парк технологичных кроссоверов и внедорожников ведущих китайских производителей, а также коммерческую технику Нижегородского Автомобильного Завода. Гости не только ознакомились с техникой, но и получили детальные консультации по условиям лизинга, обсудили с экспертами актуальные вопросы гарантийной и ценовой политики, включая изменения утилизационного сбора.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Сегодня для обновления автопарка бизнес всё чаще выбирает лизинг, поскольку это один из самых быстрых, выгодных и удобных финансовых инструментов. Наша ключевая задача — предлагать компаниям готовые, продуманные решения, которые помогут им сохранять операционную эффективность и при этом снижать финансовую нагрузку. Именно на такой диалог и обмен опытом и была нацелена эта встреча».

Леонид Садковкин, эксперт по продажам «Группы Компаний Виста»:

«Для нас подобные события — это отличная возможность заявить о себе и подробнее рассказать клиентам о выгодах партнёрства со Сбером и СберЛизингом. Благодаря такому сотрудничеству предприниматели получают доступ к специальным программам с дисконтом до 10%, что, безусловно, является для них дополнительным преимуществом».