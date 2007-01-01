Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Стало известно, кто в Калуге может зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц
Новость дня Общество

Стало известно, кто в Калуге может зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц

Дмитрий Ивьев
22.10, 11:13
0 617
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге в октябре 2025 года среди самых высокооплачиваемых вакансий - должности для квалифицированных специалистов и рабочих. По данным портала SuperJob, опубликованным 22 октября, наибольшую зарплату - от 150 тысяч рублей - предлагают машинисту экскаватора-погрузчика с подтверждённым опытом работы.

На втором месте - инженер-технолог с окладом 150 тысяч рублей, для которого обязательно наличие профильного высшего образования.

Третье место занимает позиция врача-офтальмолога с зарплатой от 120 тысяч рублей; работодатель также обещает дополнительные бонусы, включая добровольное медицинское страхование и возможность обучения.

В число востребованных и хорошо оплачиваемых профессий также вошли директор магазина с доходом до 120 тысяч рублей и технолог по металлообработке с зарплатой от 90 тысяч рублей. В целом, наиболее привлекательные предложения по уровню дохода поступают для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж и квалифицированных рабочих.

Калуга входит в число городов, где врачи регулярно фигурируют в топе высокооплачиваемых профессий - наряду с Мурманском, Брянском, Калининградом и Белгородом. Кроме того, работодатели из Калуги и Комсомольска-на-Амуре активно размещают вакансии для инженеров с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше. Высокие оклады свыше 100 тысяч рублей для квалифицированных рабочих предлагают компании из Калуги, Комсомольска-на-Амуре, Белгорода и Курска.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
13 оценили
31%
0%
15%
0%
15%
38%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJ4ZjhaeGdxSnlvclgrRzBiTS9DVFE9PSIsInZhbHVlIjoiSndkR2RSL281RkJnM2I3NUdYVkoxdkxpcG5tYkhScnlwQkQ1NnZEcHovbmM1SHlOeGJFRWZUTjlPUFdGYUtDQ3FXcFVsaEQvdUxRRDNNUmV3MUZCQnhiWXlzNmxLdDRtUnZURk95UkN1cWhtbkR4a1VoZHViWHFFKzRmTkRpUmdrZ3NvNFVzc1NyVjI3N3hFNDVkeHVVS3o1VERGYVI4OE5RRDRuZVJ3elN0V0dGR2F1dWZ0VUhsd1ViZ1dRNjZLNFRrVk9kVGlDU0VNU09NUkFKY3VlV2lEaDY1NmFwang2V2dtQVNVUGM4eS9qVUJGa0diT2wxZVBaZ0RYOGQwK212Yzd2bldCUG9sWW5uU1ZWUFF6YTJnQWVSWHV2cWh5OGhuRCtqbFFiNzcyZS9sTlVQOG9XMkFreTJlaVdPL0RpVXVmUE54RjRyc09kQzJpVEF3bjNhWXIzdEJ6R3F4Smo3Z0gveWZjM09yMU1Za3pobHNybWZoSnJoZEZncjBDQ3EyS2hxSXVHVHYvNkVLdnFrQ3o2aFhOaGdITE5EUHVkOU1ya0JWOFM0SFExbnJqclU3bStyTW5pNWF5SllxLyIsIm1hYyI6ImRjY2I5ZTBiNDYzOThlOGMxMGIwZmM2M2E3MTIxOWEwNTQ5NDIxNmZkMmJmNGY2NmIzZDhjNDRjMjEyNWFkM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImUzQnVNZW5HRGY1dG1ZNmFzZ09OTlE9PSIsInZhbHVlIjoiYWhlQXBoZEZFMm1tRURsU3ZhM3V4Yk1XTjR4MTdSUitGejNKUnlWWmM1ZFcvSUdwREFWU3F3cVBzdXdOaHVKSUI0cmFiWDJDRWRGaFFNam1LcVY2REJMazJNQi9MamhvUDVjRWlLSHYxYXA0YUFIU1NmSkVQTVVBSngxSmlJMDFCZUZOUkxobHcwZnUybHQvbk5vT05rVE94RGNHMTNva1V5Z2NNclM4MTRzVFF3QkQ1T3R2VlAwYXd4NCs2bVNVQmJZZU1pRDFNL2lndmJveFpWWjhDVzdud3BwY241WW5HbHIrcUhYRldVMUZ4K2hIOEVTeDJ2SEFEUFU4L1B4YXcxSXFxL052aWRCTXFSeGxtdS83S1MwMnFtU0h0L2NCTGUyWTNnbWRrVFFDOE1NL0JsMlFORUlzN2g2L0c3dFdacDk0ZUhTeUVBQVcwQXRkUEZSYVNDdFNLUG81cFVaRWJnemYrdUlPakZxUUJ1a09UTHZWb2cvS0NWMG5nTE51TGJKY3NtQU5iZ0RxalhCVFp3NWVKb3RubUpmZ3ZtblIySWRpTXU1VXh6ckNpZU9ia0t3aGd5RndHNk5pK3NkVUZpYkt1U1BFUE5VMG8ycG9iWm5DSmlXV2lzbG12NFVRUExnOXAxdGFRNXZnbFl6OWNUVXF4RFIrQWFtSjhTU0RyNXExTXc4UlN1bFM1emlBOUZWMXpMU1JtWVpGT3UvRVA4bk9tM3AxdzNYUUptbGI0NkVKKzFkb04zSTUxRWRIdVhJaUJVemVLMFJjVXRHbW5MblgxQmVxdE03bk55WDd1eFJSOE9mTnlleUFpb0x3ZzlmRHM0ZWwyTjNnWVNGWiIsIm1hYyI6ImNjZmY4ODdiODE4ZjQwOTMzYWVmMDFlNDY5YmYxYzFmZGViYTgwNWZmNzQxZjIzMzBhZDdlZjc2ZGQ5ZTJiYjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+