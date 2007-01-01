Стало известно, кто в Калуге может зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц

В Калуге в октябре 2025 года среди самых высокооплачиваемых вакансий - должности для квалифицированных специалистов и рабочих. По данным портала SuperJob, опубликованным 22 октября, наибольшую зарплату - от 150 тысяч рублей - предлагают машинисту экскаватора-погрузчика с подтверждённым опытом работы.

На втором месте - инженер-технолог с окладом 150 тысяч рублей, для которого обязательно наличие профильного высшего образования.

Третье место занимает позиция врача-офтальмолога с зарплатой от 120 тысяч рублей; работодатель также обещает дополнительные бонусы, включая добровольное медицинское страхование и возможность обучения.

В число востребованных и хорошо оплачиваемых профессий также вошли директор магазина с доходом до 120 тысяч рублей и технолог по металлообработке с зарплатой от 90 тысяч рублей. В целом, наиболее привлекательные предложения по уровню дохода поступают для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж и квалифицированных рабочих.

Калуга входит в число городов, где врачи регулярно фигурируют в топе высокооплачиваемых профессий - наряду с Мурманском, Брянском, Калининградом и Белгородом. Кроме того, работодатели из Калуги и Комсомольска-на-Амуре активно размещают вакансии для инженеров с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше. Высокие оклады свыше 100 тысяч рублей для квалифицированных рабочих предлагают компании из Калуги, Комсомольска-на-Амуре, Белгорода и Курска.