Козельчанина осудили на четыре года за покупку наркотиков

Во вторник, 21 октября, прокуратура Козельского района сообщила о признании виновным 22-летнего местного жителя за незаконное приобретение наркотических средств.

По словам прокуратуры, молодой человек был задержан, наркотики изъяты из незаконного оборота.

— В начале июня подсудимый путем тайниковой закладки приобрёл наркотическое средство массой свыше одного грамма для личного потребления. Он был задержан, - объяснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.