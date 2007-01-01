Афиша Обнинск
Козельчанина осудили на четыре года за покупку наркотиков
Общество

Козельчанина осудили на четыре года за покупку наркотиков

Евгения Родионова
22.10, 14:04
Во вторник, 21 октября, прокуратура Козельского района сообщила о признании виновным 22-летнего местного жителя за незаконное приобретение наркотических средств.

По словам прокуратуры, молодой человек был задержан, наркотики изъяты из незаконного оборота.

— В начале июня подсудимый путем тайниковой закладки приобрёл наркотическое средство массой свыше одного грамма для личного потребления. Он был задержан, - объяснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

общество
