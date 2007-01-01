Геннадий Новосельцев: «В Калужской области есть все для организации духовно-нравственного воспитания молодежи»

20 октября в Законодательном Собрании в рамках Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии состоялась традиционная парламентская встреча.

В ней приняли участие председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев, его заместитель Елена Лошакова, митрополит Калужский и Боровский Климент, заместитель губернатора Ирина Агеева, депутаты и духовенство, члены молодежного парламента.

Тема встречи: «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи: выработка единого подхода в сфере образования, науки и культуры».

- Чтобы сохранить нашу Родину, надо любить нашу молодежь, заниматься ее воспитанием, - сказал, открывая встречу Глава калужской митрополии.

Для этого, по словам митрополита, должно быть прекращено навязывание нетрадиционных ценностей в СМИ.

- У нас много прекрасных песен и сказок, нужно прививать любовь к своей родной великой культуре. Детей нужно учить и примером собственной жизни. Призываю в этом отношении всех к совместной работе, чтобы сохранить Россию, воспитать достойную молодежь, - подытожил он.

Владыка поздравил вновь избранных депутатов Законодательного Собрания и пожелал новому созыву успехов в работе.

- В нашей области установились добрые и конструктивные взаимоотношения между властью и Русской Православной Церковью. Совместная работа выстроена на высоком уровне. Так будет и в дальнейшем, - сказал Геннадий Новосельцев.

В отношении воспитания подрастающего поколения председатель парламента подчеркнул необходимость выстраивания этой работы на основе изучения истории родного края, биографий ее выдающихся уроженцев.

- В год 80-летия Великой Победы мы издали книгу «Рубежи воинской доблести Калужского края». В ней изложена вся история Великой Отечественной войны, касающаяся территории нашего региона. В этом году у нас есть план по изданию детской книги о Маршале Победы Георгии Константиновиче Жукове. Доступным языком постараемся рассказать о нашем выдающемся земляке. И постараемся сделать так, чтобы книга оказалась в каждой школе, - отметил Геннадий Новосельцев.

Отдельное внимание он уделил совершенствованию системы преподавания в школах Основ православной культуры.

- В Калужской области есть все для организации духовно-нравственного воспитания молодежи. Есть великие святыни, есть соработничество исполнительной, законодательной власти и духовенства. Осталось только донастроить систему и следить за исполнением принятых решений, - подытожил встречу председатель.