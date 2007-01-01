В Калуге телефонные мошенники притворяются газовиками

Участились случаи телефонного мошенничества, при которых злоумышленники выдают себя за сотрудников газовых служб. Об этом предупредила 22 октября городская администрация.

По словам властей, мошенники звонят жителям под видом представителей газовых компаний и сообщают, что необходимо срочно заключить или продлить договор на техническое обслуживание газового оборудования. Для убедительности они присылают так называемый «номер талона» и предлагают проверить его на специальном сайте - на самом деле это фальшивый ресурс, созданный для кражи персональных данных.

После того как человек вводит свои данные на поддельном сайте, ему приходит SMS с кодом подтверждения, который злоумышленники просят назвать по телефону. Получив код, мошенники получают доступ к банковским счетам жертвы. Далее они могут продолжить обман по уже отработанной схеме: звонят якобы из правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на безопасный счёт для якобы защиты средств.

В администрации подчеркнули: газовые компании никогда не заключают и не продлевают договоры на техническое обслуживание оборудования по телефону. Жителям рекомендуют быть бдительными и не передавать личные данные и коды из SMS незнакомцам.