Калужане рассказали, за счет чего будут жить на пенсии

Результаты опроса в среду, 22 октября, опубликовал ресурс SuperJob.

Четверть жителей Калуги (25%) полагают, что после выхода на пенсию будут продолжать работать или подрабатывать, чтобы обеспечивать себя. Государственную пенсию в качестве основного источника дохода рассматривают 22% опрошенных, а 16% планируют использовать накопленные сбережения. Лишь 4% респондентов рассчитывают на выплаты из негосударственных пенсионных фондов, а помощь со стороны детей практически не учитывается - всего 1% считает её основным источником дохода.

Взгляды на будущее финансовое благополучие различаются в зависимости от пола. Женщины чаще мужчин надеются на государственную пенсию и продолжение трудовой деятельности, тогда как мужчины склонны полагаться на собственные сбережения и средства, размещённые в негосударственных пенсионных фондах.

Возраст также оказывает значительное влияние на ожидания. Среди жителей старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию и работу в пожилом возрасте, составляет 31% и 36% соответственно - это заметно выше, чем у респондентов младше 35 лет (17% и 23%). При этом молодёжь гораздо чаще делает ставку на личные сбережения: 22% против всего 4% среди старшего поколения.

Уровень образования также играет роль: обладатели высшего образования чаще рассчитывают на государственную пенсию (24%) и продолжение работы (32%), чем те, у кого есть только среднее профессиональное образование (20% и 26% соответственно).

Финансовое положение также формирует ожидания. Среди калужан с доходом до 50 тысяч рублей в месяц 30% надеются на государственную пенсию и 34% - на работу. В то же время среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, доля рассчитывающих на госвыплаты и трудовую деятельность ниже - 13% и 22% соответственно. Зато они чаще полагаются на личные сбережения: 19% против 12% у тех, чей доход ниже среднего.