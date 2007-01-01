Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге оштрафовали мигранта за поддельное свидетельство о рождении
Общество

В Калуге оштрафовали мигранта за поддельное свидетельство о рождении

Евгения Родионова
22.10, 10:15
0 298
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 21 октября, Калужский районный суд сообщил о вынесении приговора иностранному гражданину, который пытался незаконно получить вид на жительство в России с помощью поддельного документа.

По словам суда, мужчина за деньги приобрел фальшивое свидетельство о рождении.

— Зная, что приобретённое им свидетельство о рождении является поддельным и указанные в нём сведения не соответствуют действительности, предъявил его в ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России», где незаконные действия были выявлены и пресечены сотрудниками центра. Вину в совершении преступления он признал, - рассказали в суде.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndlSEtCaTRNNzRiMlBSR0tMbUR0Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiQTQrTTdObVczaUZSN1ZUeXVYRGNyVUJVMjYxKzlXMU9QYytQMUV6SWJjRkEwRFVjSlcrQWd3UFJYUUpSNlIwTDI1R2N6QzIvK3Z1ZFhRSGFuR05QN1JmWEgvQU8zSkpNK0w0VFVOQ05BUGg5U1JKQmJZclg1OTd4MC9EMTJYV1hMdjU3VVU0K0VUMlFoakF4TTRNL1UrMFQyT2VYM2FXcFBuV0NlUk9WcnBOdFlURS9IODkvS3NvOHgwU2hpQ041S2prbDQvQURzVlRkTXNtNW9CZGtLVU1jamxkMXA4OWZpcHdhWmVoUkZDRHQwVXh1eFdHWE40RzdMbVhOTVBwK0duMHdrZWNDTlVRdEZqVWM5VFdWYW9WdkU4V2lDTC9GOVdtSVBvNGE4Mm1mSjFDZVRFVWhUY1BJdGlMaDNwRlQ2a2NjdU93MDVGWlhRdytSUVJjUmxKWkF1QnVUUWVLSHhKWUJHOGY0V04rR1NwNzc2OGRlUGJ3SEVnSGs1MGdlVTAvUUZIb3lUMFI3OFR5eEFHTE5JYnl3bHl1ZzlSZmx4aW8zYlBFcXNWMDUvVGVLMmEzZ2ZJWGtjZ3pzQitPRSIsIm1hYyI6ImYyNDkyYTdlZTk0NGM4YzM1ZTA3MWFjMmZhODdjNjlmOWQ5OTY4NWE4M2E2MjkzYmFiYmY5NzhhOWNhM2NlMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRrK3MyclBlcWdtUnI1dnoyN3dpSHc9PSIsInZhbHVlIjoiNUdyc1NONUJrV3pMN1QvclcrUDgzZDJtZmc2bnFEZ0VjUWRKNlpQZm5sVkVvc0ZjSTFOWjZ2RVFxTDJyZXUwNkkrbFVLK0M3WUxHYWtwVE9BZzg3enRLTk9sdzVaUStNUm42VzdHRXM2RVRPWWhtak5KNDZUWGwvZ3lISHJwRmJ4bjIxMUFMS1VTWkh4NTg2bFhYQjlNb0U5NldnU2pVYXVwNENKRUdBTWZkK0RvS2FJZHJ5QllQcW5PY2RTRFFObGlVRXQ4YkdRMDZqa1Q0YnlzZzZ1WitrMjZEZThJSlJBdTBzMzZoVnRYUEljMmRWcVdGSWpQQ0I2RXFkUVNjd0cvK3hVN2NuYXFyRS9xWE9UV1dXRXpvNFRFYmM0K2RYZDYvQWVjSnBiRFVGcnBuV1RXKzhuaEtodUNKaStMMlFwclN2T2xxWnRHUWptUitGcnRLTiswZkpUc0FIU3ptaDdob3pEY05pNE80WE5qSEFJb0w2Rk5kY3JTb01pNk5ubmRpWVRWTUdTdFFWeVVGckFHcXU5Wm1nNjVBTjZGRkRvbjJqL3NpVnR2ektUVkNETXM2SzA3Qkl6bTVuS2hGY0pmZDFZeDltcEk5bllWcXU2bDYwZUIyQ1J1MEwvZE1VNTBMUGNzUGtmTEYvL0lGbVFPWVJyOWdYS1FJUDVmV09OSEFHVVMza3ozSjVHT0xiMWZOUjE5RmMwWkdLQ25ZeXFpVGlkYlJYOCtMcm5nbkJ1dmt5Q21oaU0vVG9leG0vRDB1TTRmVi92ZTB1WDNKaWZGb01EYTByVFpVMkdtNXVhS2lnWnUvYlRLSERNLzhXbWdGendyNWtNSUVobU9xNyIsIm1hYyI6ImMzYjgwZGYzMmM0YWIyNDk5ZThjMzEwYzA5YWM3NzIzOWU5NzkxZjM0M2FmMzQ5ZDFhNzQyMzI0Yzg2ZjFlNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+