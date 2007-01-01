В Калуге оштрафовали мигранта за поддельное свидетельство о рождении

Во вторник, 21 октября, Калужский районный суд сообщил о вынесении приговора иностранному гражданину, который пытался незаконно получить вид на жительство в России с помощью поддельного документа.

По словам суда, мужчина за деньги приобрел фальшивое свидетельство о рождении.

— Зная, что приобретённое им свидетельство о рождении является поддельным и указанные в нём сведения не соответствуют действительности, предъявил его в ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России», где незаконные действия были выявлены и пресечены сотрудниками центра. Вину в совершении преступления он признал, - рассказали в суде.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.