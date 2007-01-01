MiniLik – передовое производство детской одежды в Калуге, которое одело 177 000 детишек

История MiniLik — бренда калужского производителя одежды для детей.

Компания MiniLik стала обладателем премии «Калужский бренд» в номинации «Бренды XXI века». Анастасия Чепурина, генеральный директор MiniLik, рассказала о том, как из личной потребности родилась компания с сотней сотрудников, почему важно слушать родителей и как детская одежда может быть одновременно модной, удобной и волшебной.

От первого платья до собственного производства

Идея создания MiniLik родилась 13 лет назад — с рождением у Анастасии первого ребенка.

– Мне казалось, что на рынке не хватает свежих идей и качественной одежды для малышей, – вспоминает она.

Сначала Анастасия шила вещи сама, но вскоре к ее изделиям проявили интерес другие родители. Так начался путь от домашнего хобби к полноценному бренду.

Четыре с половиной года назад предпринимательница открыла собственное производство в Калуге – чтобы контролировать качество, сроки и дизайн продукции. Сегодня команда MiniLik насчитывает почти сто человек, а бренд уже одел больше 177 000 детей по всей России.

Доверие покупателей

– Мы, пожалуй, единственные в регионе, кто специализируется на производстве именно детской одежды, – отмечает Чепурина.

За время работы бренд реализовал на Wildberries 400 тысяч изделий, из них – 170 тысяч уникальных заказов. Высокий уровень повторных покупок (в среднем 2-3 раза от одного клиента) говорит о доверии потребителей.

Ключевые факторы успеха – внимание к деталям на всех этапах: от выбора тканей до упаковки. Современное оборудование и фокус — на безопасности и комфорте малышей.

– Мы создаем не просто одежду, а заботу, которую можно потрогать, – подчеркивает гендиректор.

Материалы, рынки и перспективы

Хотя большинство тканей закупается за рубежом (в России они пока не производятся), MiniLik активно сотрудничает с местными поставщиками: например, утеплитель для верхней одежды поступает от калужского производителя синтепона.

Сегодня бренд представлен исключительно на Wildberries, но в планах — запуск собственного интернет-магазина, выход на другие маркетплейсы и открытие офлайн-бутиков.

– Мы хотим быть ближе к клиентам, давать им больше возможностей взаимодействовать с брендом, – говорит Чепурина.

Мода, которая дарит волшебство

Участие в Московской неделе моды стало важным шагом в позиционировании MiniLik как стильного и современного бренда. Коллекция, представленная на показе, вдохновлена сказками.

– Мы создаем платья, в которых каждая девочка чувствует себя принцессой. При этом одежда трансформируется – ее можно адаптировать для разных случаев: от праздника до прогулки.

Процесс разработки коллекций возглавляет сама Анастасия: она придумывает модели, а команда технологов и конструкторов воплощает их в жизнь. При этом мнение родителей и детей учитывается на каждом этапе – через опросы, отзывы и прямую коммуникацию.

Люди — основа успеха

MiniLik — это в первую очередь команда, состоящая преимущественно из женщин.

– Мы создаем уютную атмосферу на производстве, отмечаем праздники, устраиваем выезды в театры и на выставки, – рассказывает Чепурина.

Для нее важно, чтобы сотрудники чувствовали себя частью большого дружного коллектива.

Вызовы и амбиции

Среди главных трудностей – рост налогов и высокие комиссии маркетплейсов, которые сжимают рентабельность. Тем не менее планы у MiniLik грандиозные: за 3-5 лет масштабировать производство до 1000 человек, расширить возрастную категорию с 0-7 до 0-15 лет и выйти на международный рынок.

– Мы хотим, чтобы о MiniLik говорили как о бренде, который сочетает моду, качество и заботу. ­И чтобы каждый ребенок в нашей одежде чувствовал себя особенным, – резюмирует Анастасия Чепурина.

https://www.wildberries.ru/seller/1060953