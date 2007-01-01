Юрий Моисеев провел личный прием жителей

К председателю Думы городского округа города Калуги Юрию Моисееву на личном приёме по вопросам ЖКХ обратились жители дома № 58 по улице Максима Горького. С февраля текущего года подвал регулярно затапливает канализационными стоками, там царит антисанитария, завелись крысы и насекомые, пострадало имущество, разрушается фундамент. По мнению жильцов, стоки попадают в магистраль теплосети из-за засорения канализационного коллектора.

«Обсудили проблему с руководством управления ЖКХ, специалистами МУП «Калугатеплосеть», Облводоканала и управляющей компании «ЖРЭУ-14». В течение двух недель комиссия определит причины затопления, после чего будут приняты необходимые меры. Управляющая компания проведёт дезинфекцию и очистку подвала, также нужно будет восстановить отмостку дома. Жильцов беспокоит и скапливающаяся на придомовой территории после дождей вода. Вопрос проработаем с МУП «Калугаспецавтодор», в ведении которого находится система ливневой канализации», – прокомментировал Юрий Моисеев.