В Калужской области захоронят останки 106 солдат
Погибших во время Великой Отечественной войны воинов Красной армии обнаружили поисковики во время «Вахты Памяти» 2025 года.
Церемония перезахоронения состоится 25 октября в 11:00 у мемориала в селе Кудиново Малоярославецкого района.
- Особое внимание уделили участию в мероприятии членов семей погибших солдат, а также учащихся кадетских классов и участников юнармейского движения, - сообщил во вторник глава администрации района Вячеслав Парфенов.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь