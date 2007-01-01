Афиша Обнинск
+3...+4 °С
В Калужской области захоронят останки 106 солдат
Общество

В Калужской области захоронят останки 106 солдат

Дмитрий Ивьев
21.10, 15:49
0 370
Погибших во время Великой Отечественной войны воинов Красной армии обнаружили поисковики во время «Вахты Памяти» 2025 года. 

Церемония перезахоронения состоится 25 октября в 11:00 у мемориала в селе Кудиново Малоярославецкого района.

- Особое внимание уделили участию в мероприятии членов семей погибших солдат, а также учащихся кадетских классов и участников юнармейского движения, - сообщил во вторник глава администрации района Вячеслав Парфенов.

общество
