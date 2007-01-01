Современное сельхозпредприятие «Варваренки»: пример прогрессивной, эффективной и изящной работы на родной земле

Живописная территория, тысячи гектаров земли, увлеченная команда и прогрессивный подход во всем — калужские аграрии работают красиво.

Около 10 лет назад в Бабынинском районе Калужской области компания СП «Лидер» основала ферму с красивым названием «Варваренки». Нетронутая первозданная природа, граничащая с национальным парком «Угра», окруженная живописными лугами, оберегаемая лесом, стала местом силы, развития и процветания сельхозпредприятия.

Изначально здесь производили продукцию мясного и молочного животноводства. Мясо и полуфабрикаты от «Варваренок» пользовались большим спросом и отличались отменным натуральным вкусом. Однако рынок изменчив, а затраты должны соответствовать прибыли, вот почему в какой-­то момент СП «Лидер» сместил фокус внимания на растениеводство.

Растениеводство как перспективное направление

Руководство компании и сотрудники-профессионалы не побоялись начать все с нуля, освоив растениеводство так же хорошо, как и прежний вид деятельности. Ежегодно команда «Варваренок» вводит в оборот все новые земли, буквально вручную раскорчевывая и разрабатывая тысячи гектаров. Этим летом в Юхновском районе команда разрабатывала 1500 га полей, покрытых кустарным лесом. Здесь не боятся работы, а отдают себя делу полностью, оттого и земля платит людям благодарностью: урожай рапса, сои, пшеницы и гороха из года в год радует аграриев.

Конечно, без трудностей не обходится, а погода может оказаться дамой капризной и создать немало проблем калужским земледельцам. Однако профессионалам все нипочем! Они сумеют даже в самой непригодной для урожайности ситуации сохранить и взрастить необходимое количество культурных растений.

Зерносушильный комплекс

Другим важным шагом для СП «Лидер» в этом сезоне стало строительство зерносушильного комплекса. В нем можно сушить, сортировать зерно, а также хранить собранный урожай. Кроме того, объемы хранилища позволяют сдавать его в аренду соседям, что станет хорошим финансовым подспорьем. На очереди строительство 20 ангаров для хранения зерна, первые из них уже готовы и вот-­вот примут урожай этого сезона.

Использование дронов

Еще одним новшеством этого сезона стало использование дронов при удобрении полей! «Варваренки», пожалуй, одними из первых в нашем регионе осваивают современные технические средства, которые помогают аграриям работать точно, экономично и эффективно. Первый сезон использования сельскохозяйственных дронов закончится в октябре, после чего руководство подведет итоги и наглядно увидит, насколько выгодным стал процесс внедрения беспилотников.

— На нашем предприятии в самом разгаре уборочная кампания, правда, погода в последнее время не располагала к успехам, но наш коллектив упорно сражается за каждый гектар урожая, — ​рассказывает генеральный директор СП «Лидер» Елена РАГУЛЬСКАЯ. — ​Согласно планам, намеченным еще весной, уже достроен и запущен наш зернокомплекс, который позволяет сразу сушить и сортировать зерно. Продолжается строительство складов для хранения, работа идет по всем направлениям! Одновременно с битвой за урожай 2025 года сеем озимые и уже строим планы на 2026 год.

«Варваренки» — ​это второй дом для каждого, кто здесь трудится. Именно благодаря любви к своему дому, заботе о благополучии каждого, любви к своей земле и труду коллектив СП «Лидер» из года в год вдохновляет других своей результативностью и умением грамотно вести работу по всем направлениям. Благодаря этой калужской компании сельское хозяйство из года в год становится синонимом красоты и эстетики, высокого профессионализма и любви к Родине.

8 (495) 220–61–11

varvarenki.ru