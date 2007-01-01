Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Выбор в пользу развития: калужане поддержали завод «ФУЯО Стекло Рус»

21.10, 16:12
0 340
Он стал «Брендом года» в номинации «Промышленные предприятия».

Это признание особенно значимо, так как за предприятие проголосовали жители региона, оценившие его вклад в экономику области.

История завода, который сегодня является неотъемлемой частью промышленного ландшафта региона, началась более десяти лет назад. В 2011 году в Кремле в присутствии президентов России и Китая было подписано знаковое соглашение о сотрудничестве между международной корпорацией Fuyao Group и правительством Калужской области. Всего за два года в технопарке «Грабцево» построили современный завод. Его открытие состоялось 7 сентября 2013 года.

Этот проект стал для региона настоящим прорывом: он принес не просто новые рабочие места, а целый пласт технологий, современных моделей управления и высоких стандартов качества. Как показало время, приход компании «Фуяо» на калужскую землю сыграл ключевую стратегическую роль. Он наглядно доказал, что даже в условиях глобальных вызовов, пандемии и санкционного давления, у России есть надежные, долгосрочные и ответственные международные партнеры, готовые к совместному развитию.

Высокие технологии и безопасность

Сегодня «ФУЯО Стекло Рус» — ​это одно из ведущих высокотехнологичных предприятий по производству автостекол. На масштабных площадях в 130 тыс. м2 работает около 600 человек, а производственные мощности за 12 лет выросли до 

2,5 миллионов автостекол в год. Предприятие выпускает широкую линейку продукции для легковых и грузовых автомобилей, включая ламинированные стекла, стекла с обогревом, водоотталкивающие, акустические и многие другие.

Безопасность — ​главный приоритет компании. Все стекла проходят многоэтапный контроль качества и соответствуют строгим международным стандартам. Они обладают высокой ударопрочностью, а в случае аварии не травмоопасны: осколки лобового стекла остаются на защитной пленке, а боковые стекла распадаются на мелкие фрагменты с тупыми гранями. Основной принцип «Фуяо» ​не принимать, не производить и не поставлять некачественный продукт — ​соблюдается на всех этапах, от планирования и производства до упаковки и транспортировки.

Забота о команде

«Фуяо» — ​это не только современное производство, но и социально ответственный бизнес, который заботится о своих сотрудниках. Здесь предлагают официальное трудоустройство, стабильную «белую» зарплату, различные виды мотиваций и возможности для карьерного роста. На завод можно прийти без опыта, даже просто закончив школу  — ​новичков обучат всем необходимым навыкам.

Компания создает комфортные условия труда: сотрудников доставляют на работу корпоративным транспортом, на заводе есть столовые, душевые, комнаты отдыха, а также предоставляется полное обеспечение спецодеждой. Иногородним сотрудникам, в том числе семьям с детьми, при необходимости предлагается комфортное жилье в современном общежитии.

На «Фуяо» сложилась по-­настоящему дружная, многонациональная команда. Здесь уделяют огромное внимание корпоративной культуре и традициям. Сотрудников поздравляют с праздниками, дарят подарки детям на Новый год, организуют интересные корпоративные мероприятия и спортивные турниры.

Космическое сближение

Успех калужского завода «Фуяо» — ​больше, чем просто промышленная история, это символ укрепляющихся связей между Россией и Китаем. Подтверждением этого «космического сближения», как его охарактеризовал губернатор Калужской области Владислав Шапша, стала недавняя церемония в Университете науки и технологий Фуяо в Китае. Там была открыта точная копия памятника Юрию Гагарину, который стоит у Музея истории космонавтики в Калуге, что символизирует не только общее стремление к технологическому прорыву, но и глубокое уважение к истории и культуре партнера. С КНР у Калужского региона установились прочные и дружественные отношения, важной частью которых является «ФУЯО Стекло Рус».

