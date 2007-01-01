Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Температура воздуха в Калуге превысила норму

Дмитрий Ивьев
21.10, 11:46
0 236
Итоги первых двух декад месяца во вторник, 21 октября, подвела известный метеоролог Татьяна Инкина.

- За первые 20 дней средняя суточная температура воздуха оказалась выше нормы всего на полградуса, - отметила она. - Минимальная температура воздуха со значением минус 0,1 наблюдалась только одну ночь 1 октября.

С начала месяца в Калуге уже выпало 97% от месячной нормы осадков.

- Дождь различной интенсивности принимался в городе в течение 15 дней, - рассказала Инкина. - По прогнозу ГМЦ России последняя декада в нашем регионе ожидается преимущественно пасмурной и дождливой, со средней температурой воздуха на 2-3 градуса выше нормы.

