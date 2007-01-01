Калужане сняли на видео необычное поведение белки

В понедельник, 20 октября, в нашу редакцию поступило милое видео с улицы Московской в Калуге, которое уже вызвало улыбки у многих горожан. Калужане засняли белку возле дома №120.

По их словам, её поведение показалось им особенно забавным.

— Сегодня белка на Московской вела себя как-то особенно трогательно: она не пугалась людей, деловито прыгала в ветки на ветку и задумчиво смотрела на прохожих, - поделился автор видео.

Даже в городской суете можно встретить трогательные моменты общения с живой природой.