Общество

Калужане сняли на видео необычное поведение белки

Евгения Родионова
21.10, 13:15
В понедельник, 20 октября, в нашу редакцию поступило милое видео с улицы Московской в Калуге, которое уже вызвало улыбки у многих горожан. Калужане засняли белку возле дома №120.

По их словам, её поведение показалось им особенно забавным.

— Сегодня белка на Московской вела себя как-то особенно трогательно: она не пугалась людей, деловито прыгала в ветки на ветку и задумчиво смотрела на прохожих, - поделился автор видео.

Даже в городской суете можно встретить трогательные моменты общения с живой природой.

