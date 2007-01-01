Афиша Обнинск
Калужанка поинтересовалась как получить статус ремесленника
Общество

Калужанка поинтересовалась как получить статус ремесленника

Евгения Родионова
21.10, 12:07
0 116
В понедельник, 20 октября, жительница Калужской области оставила необычный комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом получения статуса ремесленника.

— Постановление правительства Калужской области №450 от 09 июня 2020 года о перечне видов ремесленной деятельности в регионе, а также постановление правительства №378 от 25 июня 2025 года об отсутствии обязательной маркировки на товары производимые ремесленниками. Вопрос: как и где в Калужской области получить статус ремесленника, пишет женщина.

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области:

— Действующим законодательством не предусмотрено присвоение статуса ремесленника. Таковым вы являетесь, если выполняете один из видов деятельности, перечисленных в указанном вами постановлении.

