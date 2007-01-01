Афиша Обнинск
Общество

В Людиново женщина выплатила 85 тысяч рублей после ареста счетов

Дмитрий Ивьев
21.10, 08:44
0 154
Женщине из Людиново надоело числиться должницей, и она погасила все свои задолженности - почти на 85 тысяч рублей, сообщили 21 октября судебные приставы.

Изначально ей нужно было вернуть около 79 тысяч: часть - за коммуналку, часть - по кредиту. Но она не уложилась в срок, и судебные приставы начали действовать.

Сначала они арестовали её банковские счета, запретили регистрировать или продавать имущество, ограничили выезд за границу и начислили ещё 6 тысяч рублей в виде исполнительского сбора. Кроме того, приставы начали удерживать деньги прямо из её доходов.

Как только женщина поняла, что меры будут только ужесточаться, она быстро собрала нужную сумму и полностью рассчиталась.

Новости по тегу
приставы
