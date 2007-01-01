Афиша Обнинск
В калужском лесу на видео попала норка
Общество

В калужском лесу на видео попала норка

Дмитрий Ивьев
21.10, 10:48
Запись с американской норкой во вторник, 21 октября, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Европейская и американская норки – представители околоводных хищников, прекрасно умеющие плавать и нырять и освоившие самые разнообразные водоёмы, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Но эти два вида околоводных хищников завязаны в одной общей интриге: исходный аборигенный вид – европейская норка, а вот вторая норка – американская – до первой половины 20 века в Европе не встречалась. Будучи более крупными и агрессивными по сравнению с аборигенной европейской норкой, американские норки постепенно вытеснили исходный европейский вид из самых оптимальных местообитаний.

В заповеднике «Калужские засеки» на момент его основания обитали оба вида норок – и европейская, и американская. Но к настоящему времени европейская норка практически полностью с территории вытеснена пришлым видом, даже на всех камерах-фотоловушках заповедника снимаются только представители американского вида.

Новости по тегу
животные
