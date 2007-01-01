Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области старинную усадьбу изъяли у собственника
Общество

В Калужской области старинную усадьбу изъяли у собственника

Дмитрий Ивьев
21.10, 09:15
2 1160
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Арбитражный суд Калужской области удовлетворил иск по охране объектов культурного наследия об изъятии объекта культурного наследия регионального значения - «Усадьба, парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в. в селе Ферзиково.

- В 2021 понуждали в судебном порядке собственника данного памятника истории и культуры провести реставрацию, - рассказал 21 октября начальник управления Евгений Чудаков. - К сожалению, до настоящего времени никаких мер со стороны правообладателя объекта не принималось. Объект находится в неудовлетворительном состоянии.

По его словам, изъятие – это вынужденная мера, к которой органы охраны объектов культурного наследия прибегает только в крайнем случае, когда все другие способы защиты памятника не работают.

- Важно понимать: государство не стремится к изъятию. Это всегда сложный и болезненный процесс для всех сторон. Но иногда это единственный способ спасти историческое наследие, - пояснил Чудаков.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
7 оценили
14%
0%
71%
0%
14%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ing5TEM3d1RFOHVsTEVTb2h6aTBDWmc9PSIsInZhbHVlIjoiNWhYMTdFTUYvQTd3VDk1bWpIWC8zUko4RkZJNGFiOFN1azZXVERRcWZHUVhISmlmcVFjN242clEwSkVLZE12R1dQUzVqbitDU1dBTHBvMFc2S1pna2h5cSs5RWJCOGpaUUh3L2o4aUI0NzRwMEZrZVlXMDB2NDNTWUorNTdNQm92aktQVjI0R09CMlU2M3puL1c0RTk2SUJkRWpZRDlNSTJ4YUdmZ1dHSXZkcEN4MEhYM1d0OEZ6Wi93dWduMmpucVBGcnFoZjdyS0dYYlNqcFJlWExpVHZzWDFveW5RbnM4TjhkakxlSnBrdFh4eUpnK21kZnNzM0JGcWZwc0o2b0ZBMWEydjJIQm5QUVNBT3laQmZOakc2Wk9Mc2YrYnVZZ0MzMEFwWWE4ZmltSXJ3TnpMa2cyZ29Gd3R3VEdHVzlLWVlSK0RiNzE4MWxSNDMyQXZObEg2bytoSCs1dG9SdVVwcUN0NDlUZzlwdmxyVmtZL2t1MnBwaE5TcVJKRElzbld1dUdjalRqRG9DSDVXVEpxNDFzZFhCeFcvaWV2aHJRcC9YMlFTSTcyc1VTZE9oM29UVE1SQXE0RC9FTnBtMyIsIm1hYyI6IjNkNjNkNmI3MDQ1YjM3N2Q0MzIxMjgzY2U2ZGRlN2I5Mjc2Y2Y5YjU5OWZjMjY2ODAzNDZjZTdmNzdjMGI4NjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJ5UnBJM2RCL0RyQWZwcmp3VGNwRHc9PSIsInZhbHVlIjoiakRmaE1TdkF1U0V6dUc5bWJLVSswdDErVjg4VXdIa202Znd0eXRwMlkyNElZVC9oUVdjM2lydWZBaGZsdy9iYkRkY0EvVXd0N2gvRGZNeVRNUzVDa25IL2FxS1BNY1NKbWNiV3lGdlkzdTZuK3NEWm50K0ltdkFiM3pPRlkwMjRlNFpna0F1NTNYV1NTWVIyZ0M4Nzc4WVVuYW9rQVlYVGhTeG5VK2QyUWIvcUsvNndveVdHcTlKQ1V6TlBZeWNEQVY5SC9HaFEzaXU1MkQvWDFzOXF1NGFBeTZoT0JmdG9ISEE4OERCNHliMWtkT2xFbGU1OWptV1gzWW9OS3BhSEhqVS9pQ3pyd05QUDNJb2x5ZmZPeXNCc1FraUVwMisxajI0aG0rSzBHY1d2U2FJaGtzaFAwUngxckFzVjNBUzRZcTYyOXo1eVAvQlhjUzAreWlJVlVUT3VIaW1wTGgrbUoyb2hnM3p5eHVhSmNGZzNEeXQvR0hMc3JBN1kvVVhyNTB1V1dYOHpBVWtDcEovaWZOWGFsVUxUTHJaRVQrRURNWlUremtwTFVhTzUrMnZ1aURmY2VlUmVZTTV4S0tmeUJiZ3hVcWozcUFXcktDSXBOZ0lpbWJUQ3NWaktkcGxIVExGdW1vNDNWMENtYnZhWUY5UlRTUlBNK3dtVXZaQVJmQXJ6TWFXUlI0djVXWGF2bXRTeURSbUdDaVFjK3JOcHBwM0h4WmVZN3Z0Y0w4bVYyN3BaajdpY2pPK0gyQ2RJUzhiRlJwTDhoUFpTbmFuODQyU24za1ZwMWlVbEJRMFNnT2dob1NQWnhlSGhPRzI3YW1ScGJwMWRLQVE0V2duUyIsIm1hYyI6IjE5ODQ2Mjk3OTg3N2NmMzAyNDZlMTkwZWY2ZjFkOTA2MThiZDljNmJmNDRhYTRjMjNmZTQ2MmZiYjFiMTUyZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+