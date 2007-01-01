В Калужской области старинную усадьбу изъяли у собственника

Арбитражный суд Калужской области удовлетворил иск по охране объектов культурного наследия об изъятии объекта культурного наследия регионального значения - «Усадьба, парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в. в селе Ферзиково.

- В 2021 понуждали в судебном порядке собственника данного памятника истории и культуры провести реставрацию, - рассказал 21 октября начальник управления Евгений Чудаков. - К сожалению, до настоящего времени никаких мер со стороны правообладателя объекта не принималось. Объект находится в неудовлетворительном состоянии.

По его словам, изъятие – это вынужденная мера, к которой органы охраны объектов культурного наследия прибегает только в крайнем случае, когда все другие способы защиты памятника не работают.

- Важно понимать: государство не стремится к изъятию. Это всегда сложный и болезненный процесс для всех сторон. Но иногда это единственный способ спасти историческое наследие, - пояснил Чудаков.