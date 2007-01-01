Путин наградил замгубернатора Калужской области
В понедельник, 20 октября, стало известно о награде, которую получила заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова.
Указом президента России Владимира Путина №728 от 15 октября ей присуждена медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
В документе уточняется, что Башкатову наградили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, Башкатова руководит администрацией губернатора с осени 2020 года.
