Путин наградил замгубернатора Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.10, 08:56
В понедельник, 20 октября, стало известно о награде, которую получила заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова.

Указом президента России Владимира Путина №728 от 15 октября ей присуждена медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

В документе уточняется, что Башкатову наградили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, Башкатова руководит администрацией губернатора с осени 2020 года.

