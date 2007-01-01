В Калуге обсудили духовно-нравственное развитие детей и молодежи

В рамках Богородично-Рождественских чтений в Законодательном собрании Калужской области состоялась парламентская встреча. Участие в ней приняли Митрополит Калужский и Боровский Климент, заместитель Губернатора Калужской области Ирина Агеева, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, депутаты Думы и регионального парламента, представители духовенства и общественных организаций.

«Детально обсудили необходимость выработки единого, согласованного подхода в трёх фундаментальных сферах: образовании, науке и культуре. Особое внимание уделено вопросам православного воспитания и образования. Для нашего региона, с его богатейшими духовными традициями, это имеет первостепенное значение. Крайне важно развивать конструктивное взаимодействие между священниками и педагогами, обогащая учебный процесс христианскими ценностями. Опыт создания православных классов в общеобразовательных организациях показывает востребованность и эффективность такого соработничества. Благодарю всех участников встречи за искреннюю и плодотворную работу. Общими усилиями мы сможем воспитать поколение, которое будет не только умным и образованным, но и духовно богатым, чтущим свою историю и культуру», – прокомментировал Юрий Моисеев.