Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Билайн вошел в число лучших мест работы России
Новость дня Общество

Билайн вошел в число лучших мест работы России

21.10, 10:10
0 271
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В результате комплексного исследования рабочей среды исследовательская компания Happy Job отметила Билайн сертификатом «Отличное место работы». 

Билайн получил сертификат «Отличное место работы» от исследовательской компании Happy Job и вошел в число компаний с лучшим результатом по стране. Сертификат присваивается на основе результатов анонимного исследования вовлечённости сотрудников на платформе Happy Job, в ходе которого измеряются лояльность, eNPS, mNPS, удовлетворенность сотрудников уровнем заработной планы, льготами, рабочим местом, безопасностью и другое. 

Решение о выдаче сертификата принимается исключительно на основе данных опроса. Компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, несмотря на наличие сильных HR-программ.  Сертификат получают компании с 61% и выше участия в опросе, чей результат Happy Индекс вошел в ТОП-25% лучших по бенчмарку отрасли или России. Опрос полностью анонимный, проводится независимым провайдером. 

В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной работе внутри. Так, eNPS вырос на 20,6 п.п., mNPS — на 7 п.п., вовлеченность — на 2,7%, лояльность — на 7,3%, а удовлетворенность — на 4%. 

Сертификат «Отличное место работы» выдан Билайну на основании наилучших показателей вовлечённости и лояльности персонала как по России, так и потелеком отрасли по итогам опроса сотрудников на платформе Happy Job.  Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте. Сертификат имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на 1 год с момента получения результатов исследования. 

Сергей Анохин, Генеральный директор Билайна: 

«Билайн признан лучшей компанией для работы в телекоме и одной из лучших в России. Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу.

Билайн — это в первую очередь люди - профессиональные, искренние и вдохновленные. Ради них мы продолжаем меняться, создаём комфортную среду, поддерживаем идеи и растим сильную культуру. Мы только в начале большого пути, и впереди у нас ещё много важных шагов. Но эта высокая оценка — это мощный заряд энергии, который вдохновляет двигаться дальше». 

Елена Блинова, руководитель департамента исследований Happy Job: 

«Хочу поблагодарить компанию Билайн за оказанное доверие, признание и высокую оценку нашего сервиса. Наше партнёрство началось в 2018 году. Мы прошли вместе долгий путь, и сегодня мне очень гордо вручать этот сертификат. Прежде всего отмечу, что Билайн стал лидером по России, а также в своей отрасли. По всем индексам (вовлечённости, лояльности, удовлетворенности, eNPS, Happy Index и mNPS) компания с большим отрывом лидирует относительно своих конкурентов. Вам есть чем гордиться!»

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636. Erid: 2VSb5y4Ytph
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjR4NVVwbUhieUljWDBEMDVpRG9ienc9PSIsInZhbHVlIjoiU3ZUME14cGl6ZERxY3ZwZ0pldndiWUpoYXc3U25INzIwMVVuQmJ5YnFyajYxM0tHNW9sc2ZaZDl5Yy9uNUVVVTBZOW9Lb3AyaTYvTVdpU05hUkNYbURtZnplZ1BNVjYrUndDZ3NIOVFuMzVZenJwV3c4TkVHUG1wYW5iM3RSWjlGc2ozbzJ0dm01Wi9Kc0ZpTVdYYW5hNnppSjQ0bkZnSkthMWVvWlY1QmI0a28wdS9OQk5MbjVFTGxrTjExaFYxM0RpbGdYdFc3WlV0SWxaL3lOQ1crTm9HTTJLT0M1K3l5NVhSOVdnczJOUkxxQXZNRlRlRUJqaHdIL3JFdTFvT1JxdldieVZ3aHdFRXRCd3FYRi9zQ1VQT1E5bTgxbFd6ZWJFQ21BbTBUdXRmZ0lsOTdMemErUFB3YnNKcVdXTFZCOVdQZGM0L2VCMzBBRWo0YlJHbkdxek1JTUtHSmMvWlNkbHM5RVlyNWJkWWRRT0xLdjFoSTB4Y1NPSjdhRVI2TFp4a1BTOG55b1NmRVM1RC96NFNKbHJGV2Uyd2I0UjNncUl1dTVZUm5CNW1lRUo2ZHBNRXJQYTgzdkpvcXBCTSIsIm1hYyI6ImZmN2ZhMWYyOThjMDNmYmEzZDA3MmVkOTM3NDZkYzE1NWZiMWIxY2Q0ZDNjYTk1YmI2ZDE0OTk5Yzk5MzljZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhtaEtRLzhCWU9hK2hVUXl6RGhIV0E9PSIsInZhbHVlIjoidTM2aHM1Tmo3OThPT3B4S3lmYzR0dnQ3cms4QzVQcm9oS1JaU1hBKzYyaUNkeGkxVmJ2ZjdXbnJnQVpUbTVHM1ArRW1JTEdSVFBVRHpHdlJOMStnOW9CdnZsUnI4TGVDUFdkRlQzM2FLcW9DSGRQc1ZvdlQzZEJjaVRGME5NOFF5Q3QzdSs3cmd6NEtIZlVOOEpKWGpqVzNFZmZGWmFjSitqQ3BNbTZqTERiRjd1eHIvNXFaN0JCc3FNeG5Kd0dvdlRYNHBGN1JMd3U3WkZUdTc3VExlTnJKUTBFYWZLb3VGY3lLMnVFVmZOVVoxUWpPT0xMbnJRNThtNG5Id3VIRHZ0cWZiRGdydVlad0pxOTMzTld1T1pjUFFGSlh2WmVHZHhHZU9mUU5BV1pwS1hZZ0V0eFVaVVhueVVEZi93S1l1aUF3bjJSaFFTU05JcW8yVGxSVjNPeXViT0dCSHVpeEdpR05Qei9CQWExRTlWQkNVY3dtUlEyUWZveVZYd1FPRGVESk1HZGhxZUpkSS9Zd0crdXZCU3pNSnRkUDV1d3g2Vm4zMFhOcE5RRzZFNGZsUGFtdm83RWwxNlRrKzJNUFhqYlptdG10d0QxSG9yUzRDZHJFSldrdFRmWHMyaytRV1VmVFJuZ0NDT1hLTG5kOWVxbUJVOU9JOUl3U2EyaGJiZlJDVlpXZDZxQnlJZmJpNURVN3BXZnRoZE40MFAra1NDN2NvUW5Nd0NwaDhsaVpkTHVFd0RIVWFUa1BoOEdNeStEYVNBUEdaSUtLR3VHSFVodXNKOGN2NUcraXJkWkJhbVpjelVobkhFbHVCQ3pqR0hNV2grTmZzdnBpRE4ybiIsIm1hYyI6IjdkMzY3MTFlOGJhODk5MjJlODgzZmIzMGJkMzY2MGRlMzYyNTY2OTYyYWJmMDYxMzRjMmJkMDU3NDhjMDJiNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+