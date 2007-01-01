Афиша Обнинск
Дмитрий Денисов стал кандидатом на пост градоначальника Калуги
Общество

Дмитрий Денисов стал кандидатом на пост градоначальника Калуги

Дмитрий Ивьев
20.10, 16:22
3 657
Врио главы администрации Калуги Дмитрий Денисов подал документы для участия в отборе на должность градоначальника. Его кандидатуру также выдвинула Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Приём предложений на эту должность начался 2 октября и скоро завершится.

Сначала кандидатов рассмотрит губернатор Калужской области Владислав Шапша, а окончательное решение примут депутаты Калуги - именно им предстоит избрать нового главу города.

Денисов временно исполняет обязанности главы областного центра с 15 сентября. Это произошло после того, как истекли полномочия прежнего руководителя и вступил в силу новый устав города. Примечательно, что именно он стал последним «Городским головой» - историческая должность, существовавшая до 1917 года, была официально восстановлена в Калуге в начале 1990-х, но теперь снова упразднена в рамках обновлённого муниципального устройства.

Напомним, право выдвигать кандидатов на пост главы Калуги предоставлено политическим партиям, представленным в Госдуме и региональном Заксобрании, Ассоциации муниципальных образований Калужской области, Общественной палате и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Каждая организация может предложить только одного претендента и обязана предоставить полный пакет документов, включая программу социально-экономического развития города на ближайшие пять лет.

