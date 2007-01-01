Кормоуборочные комбайны Ростсельмаш: правильное завершение сезона

Высокопроизводительные и трудолюбивые отечественные комбайны для красивого и эффектного завершения уборочной кампании.

Поздняя осень для аграриев — ​время подвести итоги уходящего сезона и подготовиться к предстоящему. Уже учтены ошибки и подмечены успешные решения, теперь самое время поделиться опытом с сельхозпроизводителями. О том, почему главные работы в полях выполняют кормоуборочные комбайны Ростсельмаш, нам рассказали российские аграрии.

«Все абсолютно понятно, доступно, мне очень удобно»

— Наше хозяйство занимается животноводством и растениеводством, поголовье КРС — ​4 860 голов, площадь земли — 20 120 гектаров, — рассказывает механизатор СПК «Таволжан» Денис Максименко. — ​Благодаря кормоуборочному комбайну Ростсельмаш F 2650 мы в кратчайшие сроки заготавливаем высококачественный корм.

Я работаю механизатором с 2005 года, за комбайн Ростсельмаш сел три года назад. Теперь на другой не перейду. Он высокопроизводительный, убирает все виды кормовых, бережно сохраняя качество продукта. Эта машина прекрасно подходит для полей средней и высокой урожайности и способна убирать корма на почвах различного типа. Производительность отечественного комбайна — 200 тонн в час, в сезон может заготовить 25 000 тонн кормов! По управлению и эксплуатации в нем все абсолютно понятно, доступно, мне очень удобно.

В этом комбайне предусмотрен специальный бак системы внесения консерванта. Также стоит доизмельчитель зерна, датчик влажности зерна, что помогает мне контролировать качество кормов.

Специальные ножи для кукурузы увеличивают длину резки, что влияет на равномерность трамбовки корма в яме, а значит, на его сохранность. Снижение количества мелкой фракции в итоге влияет и на поедаемость корма. Наше поголовье обеспечено качественным кормом.

Ростсельмаш F2650 универсален. Его можно настроить для любых условий работы и для всех технологий заготовки кормов. Рекомендую!

«Наш девятый комбайн снова от Ростсельмаш, и мы не прогадали!»

— Наше предприятие работает с 2003 года, и по сей день мы занимаемся сельским хозяйством, — ​говорит руководитель КФХ Фирдинат Мазитов. — ​Начинали со скромной площади в 100 гектаров. Заготавливали корма, засевали поля. Сегодня наши посевные — ​это 1800 гектаров, из них 700 гектаров — ​зерновые кормовые культуры, а 1100 — ​многолетние травы. На предприятии трудятся 35 человек, и здесь работает вся моя семья. Старший сын уже третий сезон отработал! Сегодня поголовье стада — ​450 голов, из них 400 — дойного.

В работе у нас 9 комбайнов Ростсельмаш, один брали специально для уборки кукурузы. Знаете, слухами земля полнится, вот знакомые аграрии посоветовали нам агромашину F 1500. Долго раздумывать не стали, взяли у проверенного нами отечественного производителя. В этот сезон на комбайне сначала убрали кукурузу, затем запустили технику на многолетние травы. Первое впечатление — ​этому комбайну нужна хорошая нагрузка, он мощный, способный. Мы не жалуемся, у нас урожайность неплохая, в планах на сезон было 6000 тонн кормов, все выполнено. Комбайн нам нравится своим удобством: регулируем длину резки, это занимает 2-3 минуты, какую длину задашь, ту четко и выполняет. Дозаторы здесь встроенные, на смену вносим 400 литров консервантов, это норма, перерасхода нет. А самое главное, когда кукурузу убираешь, какое получаешь зерно!

У нас за 20 лет никогда такого точного и аккуратного комбайна не было. Мы очень довольны. Производительность, введение консервантов, качественный корм. Да и сервис всегда на связи. Сегодня, к примеру, мы позвонили — ​максимум завтра они уже у нас. Ребята надежно и качественно работают. Думаю, говорить что-­то еще излишне, наш девятый комбайн снова от Ростсельмаш, и мы не прогадали!