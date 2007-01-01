В Перемышльском районе растет интерес к социальным контрактам

В 2025 году в Перемышльском районе уже заключили 26 социальных контрактов в рамках нацпроекта «Семья», сообщили 20 октября в пресс-службе правительства Калужской области.

Общая сумма выплат по этим контрактам превысила 5,6 миллиона рублей. Деньги пошли на разные цели, помогая жителям улучшить свою жизнь:

6 человек получили поддержку, чтобы найти работу;

5 - чтобы справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами;

3 семьи начали развивать личные подсобные хозяйства;

12 граждан запустили или расширили собственное малое дело.

Тем, кто хочет узнать больше о соцконтрактах или оформить такой договор, стоит обратиться в местные отделы социальной защиты - там помогут с консультацией и документами.