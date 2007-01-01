В Перемышльском районе растет интерес к социальным контрактам
В 2025 году в Перемышльском районе уже заключили 26 социальных контрактов в рамках нацпроекта «Семья», сообщили 20 октября в пресс-службе правительства Калужской области.
Общая сумма выплат по этим контрактам превысила 5,6 миллиона рублей. Деньги пошли на разные цели, помогая жителям улучшить свою жизнь:
- 6 человек получили поддержку, чтобы найти работу;
- 5 - чтобы справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами;
- 3 семьи начали развивать личные подсобные хозяйства;
- 12 граждан запустили или расширили собственное малое дело.
Тем, кто хочет узнать больше о соцконтрактах или оформить такой договор, стоит обратиться в местные отделы социальной защиты - там помогут с консультацией и документами.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь