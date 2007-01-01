Более 9 тысяч семей в Калужской области получили помощь по нацпроекту «Семья»

С начала 2025 года в Калужской области поддержку в рамках национального проекта «Семья» получили уже более 9,3 тысячи семей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За девять месяцев региональный материнский капитал оформили почти 2,7 тысячи семей: 1499 - при рождении второго ребёнка и 1227 - при появлении третьего и последующих детей.

Особенно востребованной оказалась программа социального контракта - ею воспользовались 1526 семей. Как пояснила заместитель министра труда и соцзащиты области Елена Алексеева, эта мера помощи доступна тем, чей доход на человека не превышает 17 024 рубля в месяц.

Многодетные семьи также активно получают поддержку:

3977 семей с четырьмя и более детьми ежемесячно получают пособия;

564 семьи - компенсацию по ипотечным процентам;

446 молодых семей воспользовались единовременной выплатой в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка.

Подать заявление на любую из этих мер поддержки можно онлайн через портал госуслуг, в МФЦ или в местных отделах соцзащиты.