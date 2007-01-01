Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Более 9 тысяч семей в Калужской области получили помощь по нацпроекту «Семья»
Общество

Более 9 тысяч семей в Калужской области получили помощь по нацпроекту «Семья»

Дмитрий Ивьев
20.10, 15:13
1 304
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С начала 2025 года в Калужской области поддержку в рамках национального проекта «Семья» получили уже более 9,3 тысячи семей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За девять месяцев региональный материнский капитал оформили почти 2,7 тысячи семей: 1499 - при рождении второго ребёнка и 1227 - при появлении третьего и последующих детей.

Особенно востребованной оказалась программа социального контракта - ею воспользовались 1526 семей. Как пояснила заместитель министра труда и соцзащиты области Елена Алексеева, эта мера помощи доступна тем, чей доход на человека не превышает 17 024 рубля в месяц.

Многодетные семьи также активно получают поддержку: 

  • 3977 семей с четырьмя и более детьми ежемесячно получают пособия; 
  • 564 семьи - компенсацию по ипотечным процентам; 
  • 446 молодых семей воспользовались единовременной выплатой в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка.

Подать заявление на любую из этих мер поддержки можно онлайн через портал госуслуг, в МФЦ или в местных отделах соцзащиты.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRpMjYySjJtckJQaHNsQ3diWjMzcmc9PSIsInZhbHVlIjoiWUlxZGxjcldBdno2dCs3TGJac3NyQjA3bzdzVkxXTlVtVXpFaVI3d0taZUhXRXBCdzZtN2dxUDZvMU9BOW0zWlFvWWhEdmI4OS9LVStvbW1yWjRkYS9EeXZuUkFjSlQ2YWp5ak1MSU5qaGtLOEMwNWlDbTk5SFdRZjFHQXJKbHI1R0RkbE8waE82ZUxwNTNmcjE5dGVkNlJuNjcwVEllTVhTbkx6cVB4NWhRYmFCV2luQ202YWJjUEdvOGxtNWhpTnlwR0dmTWcrT0M2MXRPSXFuUHRBRHQ5UjBOc1dMYXlRY05wVWt1b0Z4eGk4eDJ0MUQ3cGlUTStGU0Fpcyt6aFFKTEZWQ05STDR0dW1tMncrbWUvR0lSdjRrTGN1c0hZMkx0Zm5IT2pjRmNrYTJtb2VGWTdIc1luNGRweXA4TFVyeC91aW9ZdTFPbWpjSWpTa3hmd2RMMTlXZDFDdlNCUnJQT1FPellheXBBQWk2RG4yVDZ5QXBSOW4yQ1Jad2w0a0gyaVUrZUtEQ21JM1V4amU0ckFGeUdBQmd1NldJWVlnOExXM2Q3VVQrQ3FsNWdRMk93a2FFWi9JakdSZFpYZiIsIm1hYyI6ImZjNDI1ZjliNmZjMGQ3NDg4YjY3M2JkYzcwNjM0ODI5YzJmMGZhZDIzOWM5NDIwNjhhNzJlZTJiNjJlNGViMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBPNEtJbnhHLzA2TXlaRE10blQxbGc9PSIsInZhbHVlIjoiMHIzcXpCZkQwcjVrdkIzZVNwS281N2pDWVRSdTZrVnE0WE9zeEI4VE9vV1MwYW80bHhkY3BjcVArQjhVQWRDNm9EUE9ZWWNOV05wTml2emNrdkFQakJIcTNkbGowbEdhL2NEMG1yNUQvSWJCVkNkVVd2YkZpZUF5L2l1bVlpNGZzN05lMlNJLyt1SGdDbGNaUVNqUzZDalMrSWMybGZUMnRWYW52Sm1UUTU0TndhVGEycFhvMWVuUG5oL1B0MWUvaXR3K05pNE5Ya1VETGthVjdTdkRjTjZBVDlDUGNna2NwV09UOU5oT3MvNTF0akZodGVRcHhSTE1pZ2JBSVpxWGtqVnhReGRPUWx1dk1MbXo1dDh4eW0ra1dwbXRjM2kxdWJXOFFRb1RTdW1YclBNWElubGo4VVhQWjdJdmVBbFdjU3l1TnJTUEhuRDVHeldJVGh1aExnMFYxVkxJY2J3OXpVcGZDWkFYSFBjMDlXSGZaOTBTci9jN000NmxrSHVpMXhsU2hLclM5MTdRMDgzMzE5UzVDc0dwUXVwaHk4ZkFtaTNiN20yeVlobUIzVDNqbkNGdVdQTm5FZUh6YUtNTHp4TTFWcGpqazVGWHZYeEdJbm1heTV1M0tjc1pUUmdXY2g4ZDFnMlNSSTN2blIrekRzeFE3V3lmVmpPd0t0MU1aK3lDa1pmTzEyZ0drRFJiRlZHcml1aUtIMmJsbGxRSzZ0NFhYc0dkeFZFUmN1ZFJlSkh3d3VhcEppNC9LTi90c1BmZ29CeVZtcHdlSEpKZTFPcUpZdVhPT3Z5aUZJaERyZHBRSTlURG9zN2ZTcTRGNkVUK2F0d2VXdmRhODE3aSIsIm1hYyI6ImE3MTk2MjJlYzIzOTgyMDMxZDE0MTY4NGU3NjFhNGRhNWI3ZTkwNGEwMGZlYzM4YjhlMTFhNDVmZjM2MGQ2ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+