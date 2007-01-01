Калужского должника отправили мести улицы

Житель Мещовского района получил 80 часов обязательных работ за то, что долгое время не платил алименты на своего 6-летнего сына, сообщили 20 октября судебные приставы.

Мужчина задолжал ребёнку почти 670 тысяч рублей. Приставы давно пытались взыскать с него четверть всех его доходов на содержание ребёнка, но он скрывался - мужчину даже объявили в розыск.

Только осенью 2025 года должника удалось найти и доставить в отдел судебных приставов. Там на него составили протокол за злостное уклонение от уплаты алиментов. Суд признал его виновным и назначил наказание - 80 часов обязательных работ.

Приставы предупреждают: если после отбытия этого наказания мужчина снова не начнёт платить, ему грозит уже уголовное дело и до года колонии.