Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанам рассказывают о способах защиты от цифрового мошенничества
Общество

Калужанам рассказывают о способах защиты от цифрового мошенничества

Дмитрий Ивьев
20.10, 12:00
0 320
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На сайте Госуслуг появилась новая жизненная ситуация под названием «Защита от мошенников в сети». В ней собраны все полезные инструменты, которые помогают обезопасить себя от обмана: можно запретить оформление кредитов и новых сим-карт на своё имя, проверить свою кредитную историю или сообщить о подозрительном звонке. Также там есть понятные инструкции и советы, как не стать жертвой мошеннических схем.

По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, объединение госуслуг по принципу жизненных ситуаций позволяет решать вопросы быстрее - в среднем на 30%.

С момента запуска сервиса им уже воспользовались более 2 миллионов человек по всей стране. Самой популярной опцией стала возможность самостоятельно запретить выдачу кредитов и займов на своё имя. С 1 сентября эту услугу можно оформить не только онлайн, но и лично - в любом центре «Мои документы» (МФЦ).

Больше полезной информации о цифровой безопасности и других удобных сервисах можно найти в официальной группе Минцифры в VK.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBuR3ZZZEo4dWkwdmFHNjVrRU9rVXc9PSIsInZhbHVlIjoiSUFyRE5OTE40UE44Yk8rdjlQdExSdGkvYTkrWi8yWDRwd1RZdEZWajdaT3BPT0gwVEVPWFpkRksraExYYTNCWi9CeWp3YkNnVjVXWWtqOWhEelJUMGJ4OXpobCtNOWdNLy9ySGszd0NXa1J3M2Y4YVBRajhwNVplRFJLa2twbzkvTVhLQVFVcmNUbnJ5TjRxdnQzRkdYQjZvc1RIaWJCTlFidHBwQWlPODV1RFJUaUR2bVQ3M2JwdjVRUW80Z1NVREg2WXJlVzdqUlUrV2taRGpRcFBVZU5aMkY3eFVtRi91WFlPR2pkb1NSM3c1RVhWUkV3WmpkTEdDU0Fva2Fzb3NUM2lZVEZjUlFTcTRsaVRGcG12YVNqUE9LWEU4eG40bkxwc01xODBtTUpYZVc2RG9Oa1RqSGN4VXowYnhUYUk1Z1FTcWVGUTBlemE3VWlNS2hTbUpvUlkxdVhoQTlpdkFXSGhYNG1aKy8zVEsyWWZJTlRqcWpOL0hFbVhndHJkK0lPNlYvZE5ocG1ra09lODdXTWE1alZOYmF1aDBRTm5rdUJ5VmJOTGNGQzUra05FT0xDVGlQT1VMcTFGREFjVCIsIm1hYyI6ImUwMDVkYWMyNWI5ZGE0NDEwZWZmYjM2MmVmYjg5YTAzZmJmNDQ0NTZjNzBjZTAyNWRmNWE5ZTA3NDY1YTUzMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVXWTVzTFdOYk16akQ3b0t2bWtab2c9PSIsInZhbHVlIjoiN1UxNVNTTEwvdU9zT2FGY3pYbk9CS1oraG85YnJjZVFTbVcwTDV0dVI0eWx0VDJvR0ZiNVZHK3pIZlh0NzY2anRCWUxrSksxRXFaNkhac2x2dVJxMmVVY01sRkFjbW9WUHBaY3lCYjR6cllteFNIcDhZcFU4c1VPREFSSU0vREFkendzTnlTOGs2Vll4L0JXNDdKbDdyUEtBaHR2MEJuNGdUSjRNWGJld0JvcEFtMVNjdmhSRjh5cHFCSEhhYlAzOThPMWVPdEY1VHdYS3VPWTFjWVFHbElzR3E3aTFDZy9GVnZ5dmxFZkJlTDBvYWJNWmg1cmVPMTMxT3Rld2hLaU4vaWROVjJ5V1Fza2FucC9vK3BxMmkwRmdvaDJlWW9WejlmTlpZTkg3NUk5L0crU2dBWmFWY1lRSC96ZUxJakZ0OE02OWZ2bXE0VVVHMVc1WkJiQlJBbjJMRFpramdkV3U4K0Jzc3R4U0prN3R6RzJVZENPUlh2S3VBSi9XZE9CVGVhN2djdm9SWlpJSGd4L0pXdFM0L0dFaUZOZ1BRdE4rMitTNEwwOEVTeTdxMzZrVHZ1aUFpSlJhYit3TFhoNHV5V0RkMFQvMS9RYlhNVUlxaFJPUXhQMGVjeHZUSnhhY29QZXVucXdjZ2huQVNGZFZzak5jKzR6amUzTUQxK0VTRjRlNkFvLzd1ZUhJc1k2cDdYNmdzYlRjWGlDT1VuUlJzTVpOVklBb2Y1OWpOcEFVM0g4NFcwa2FYYmJQOTNpNG1PeWxNZG1EVUE3M1JmU25XR0JDTks4bDhETSt6dFMxVlhzTUVYdlBlbHIvSS9oakNSVkZSYXBTMm5UZEJDSyIsIm1hYyI6IjUxOTZiMGFhOTFiMjM1MDNlYWZhNDFiYzkxZjQwMmM0YWI0ZDMwOTZhOTkzODM5Njg3ZjcyYTRjZmUxYTY1YzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+