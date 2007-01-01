Калужанам рассказывают о способах защиты от цифрового мошенничества

На сайте Госуслуг появилась новая жизненная ситуация под названием «Защита от мошенников в сети». В ней собраны все полезные инструменты, которые помогают обезопасить себя от обмана: можно запретить оформление кредитов и новых сим-карт на своё имя, проверить свою кредитную историю или сообщить о подозрительном звонке. Также там есть понятные инструкции и советы, как не стать жертвой мошеннических схем.

По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, объединение госуслуг по принципу жизненных ситуаций позволяет решать вопросы быстрее - в среднем на 30%.

С момента запуска сервиса им уже воспользовались более 2 миллионов человек по всей стране. Самой популярной опцией стала возможность самостоятельно запретить выдачу кредитов и займов на своё имя. С 1 сентября эту услугу можно оформить не только онлайн, но и лично - в любом центре «Мои документы» (МФЦ).

