Калужская область заняла 20 место по научно-технологическому развитию

Дмитрий Ивьев
20.10, 12:40
1 310
Соответствующий рейтинг в понедельник, 20 октября, опубликовало агентство «РИА Новости».

При составлении списка регионов учитывались 19 показателей Росстата и Роспатента.

В предыдущем году у нашего региона также было 20 место.

В лидерах рейтинга оказались Москва, Татарстан и Санкт-Петербург.

Соседи калужан заняли следующие позиции: Московская область – 5, Тульская область – 7, Смоленская область – 47, Брянская область – 52, Орловская область – 58.

