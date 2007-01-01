Калужская область заняла 20 место по научно-технологическому развитию
Соответствующий рейтинг в понедельник, 20 октября, опубликовало агентство «РИА Новости».
При составлении списка регионов учитывались 19 показателей Росстата и Роспатента.
В предыдущем году у нашего региона также было 20 место.
В лидерах рейтинга оказались Москва, Татарстан и Санкт-Петербург.
Соседи калужан заняли следующие позиции: Московская область – 5, Тульская область – 7, Смоленская область – 47, Брянская область – 52, Орловская область – 58.
