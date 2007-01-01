За выходные калужане получили лекарства по шести тысячам льготных рецептов

В Калужской области усилены меры по обеспечению жителей льготными лекарствами. Об этом напомнил 20 октября губернатор региона Владислав Шапша.

В ответ на участившиеся обращения граждан была закуплена дополнительная партия препаратов, а их сортировка и маркировка проводятся в ускоренном режиме, чтобы как можно быстрее доставить медикаменты в аптеки. Только за минувшие выходные лекарства по льготным рецептам получили около 6 тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что власти заранее подготовились к осеннему периоду, учитывая опыт прошлого года.

Он также отметил, что ситуация находится на постоянном контроле региональных властей из-за её высокой социальной значимости. В 2025 году число калужан, имеющих право на бесплатные лекарства, выросло на 7 740 человек и приблизилось к 100 тысячам.