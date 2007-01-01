В Калужской области материнский капитал выплатят отцам

В нашем регионе 54 таких случая, сообщили в понедельник, 20 октября, в региональном отделении Социального фонда.

Право на материнский капитал у отца появляется в двух основных ситуациях:

если мама по каким-то причинам больше не может им воспользоваться (например, умерла, была лишена родительских прав и т.п.), и сертификат перешёл к отцу;

если мужчина сам усыновил ребёнка и является его единственным родителем.

И мама, и папа обычно должны быть гражданами России. Но есть исключение - если сертификат переходит от российской мамы к отцу-иностранцу, он всё равно может его получить. Главное, чтобы ребёнок, на которого оформляется капитал, имел российское гражданство - это проверяют уже при рождении или усыновлении. Просто быть опекуном недостаточно - право на капитал в этом случае не возникает.

В 2024 году размер материнского капитала - 690 266 рублей. Если семья уже получала капитал на первого ребёнка, то при рождении второго сумма увеличится ещё на 221 896 рублей, и общая поддержка составит 912 162 рубля. Именно такую максимальную сумму могут получить и те калужане, у кого родился второй (или последующий) ребёнок, если раньше они не оформляли материнский капитал.