В Оптиной пустыни состоялось открытие выставки «Молитва, звучащая в глине. Оптинские старцы»

В Конференц-зале Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь состоялось открытие выставки Заслуженного художника России Наталии Овсиенко «Молитва, звучащая в глине. Оптинские старцы».

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, первый заместитель губернатора Константин Горобцов, наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф (Королев), епископ Козельский и Людиновский Макарий (Комогоров), вице-президент Российской Академии художеств Андрей Золотов, многочисленные гости.

Основное место на выставке заняла серия скульптур Оптинских старцев. В ходе открытия не раз отмечалось, что каждый образ, созданный автором – не просто портрет святых подвижников, но и своего рода икона, отражающая их внутренний дух.

- Вы воплотили в материале образы наших святых, передали дух той эпохи, того времени. Желаю, чтобы через ваше творчество как можно больше людей обращались к вере, обращались к Оптинским старцам, - сказал в адрес Натальи Овсиенко епископ Иосиф.

- Оптинские старцы на этой земле возносили молитвы к Богу, утешали русский народ. Люди стремились к ним, как источнику духовной силы, шли за утешением, за помощью, за наставлением. Именно поэтому наряду со старцами, здесь представлены образы паломников, среди которых и Федор Михайлович Достоевский, - добавил епископ Макарий.

Обращаясь к автору, Геннадий Новосельцев напомнил о том, что Наталию Овсиенко с Калужской областью связывают многолетние теплые отношения. Одна из первых выставок, по его словам, прошла в Боровске

- Это было замечательное мероприятие. Сюжеты, может быть, были не такие сложные, но очень проникновенные, в которых угадывалась природа центральной России. Это были поля, леса. Эти работы уже тогда запали мне в душу. С тех пор было много выставок. Но сегодня мы увидели еще одну грань замечательного таланта Наталии Дмитриевны. Символично, что такая выставка открывается именно здесь – в Оптиной пустыни, - сказал председатель парламента.

- Мы видим, как в этих скульптурах изображен духовный подвиг Оптинских старцев. Наталья Дмитриевна смогла глубоко напитаться историей Оптиной пустыни. Лики старцев - различные, но все они очень теплые, светлые и приковывают к себе внимание, - подчеркнул Константин Горобцов.

Выставка продлится до 3 ноября 2025 года. Она располагается в конференц-зале монастыря и открыта с 10.00 до 16.00. Вход свободный.