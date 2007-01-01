Афиша Обнинск
В Калуге стая бродячих собак захватила детскую площадку
Общество

В Калуге стая бродячих собак захватила детскую площадку

Евгения Родионова
20.10, 09:30
0 646
В понедельник, 20 октября, жительница дома №23а по улице Пухова оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой разобраться с ситуацией во дворе.

По её словам, на детской площадке уже больше 1,5 лет живёт стая из 5-6 агрессивных собак.

— Нам страшно выйти из дома: нападают на детей, проявляют агрессию к взрослым, живут на детской площадке, загрызли кота на глазах у людей. Собаки чипированные, на портале «Решаем вместе» около 10 отписок, - пояснила горожанка.

— Один ребенок был покусан и ставили уколы от бешенства. Почему агрессивных собак выпустили на волю? Почему дети лишились площадки?- беспокоится женщина.

общество
