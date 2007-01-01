Мошенники создали поддельный аккаунт министра цифрового развития Калужской области
В Telegram появилась точная копия страницы министра цифрового развития региона Дмитрия Разумовского.
Как сообщил сам чиновник, злоумышленники используют для убедительности даже созданное искусственным интеллектом видео с его образом.
- Друзья, жулики в очередной раз сделали клон моего аккаунта в telegram. Пишут всем от моего лица, - предупредил Дмитрия Разумовский в своих официальных соцсетях.
Министр призвал калужан быть бдительными и немедленно блокировать подозрительные аккаунты.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь