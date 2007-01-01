Мошенники создали поддельный аккаунт министра цифрового развития Калужской области

В Telegram появилась точная копия страницы министра цифрового развития региона Дмитрия Разумовского.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Разумовского

Как сообщил сам чиновник, злоумышленники используют для убедительности даже созданное искусственным интеллектом видео с его образом.

- Друзья, жулики в очередной раз сделали клон моего аккаунта в telegram. Пишут всем от моего лица, - предупредил Дмитрия Разумовский в своих официальных соцсетях.

Министр призвал калужан быть бдительными и немедленно блокировать подозрительные аккаунты.