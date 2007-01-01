Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Мошенники создали поддельный аккаунт министра цифрового развития Калужской области
Общество

Мошенники создали поддельный аккаунт министра цифрового развития Калужской области

В Telegram появилась точная копия страницы министра цифрового развития региона Дмитрия Разумовского.
Ольга Володина
19.10, 18:03
0 170
Фото: ТГ-канал Дмитрия Разумовского
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщил сам чиновник, злоумышленники используют для убедительности даже созданное искусственным интеллектом видео с его образом.

- Друзья, жулики в очередной раз сделали клон моего аккаунта в telegram. Пишут всем от моего лица, - предупредил Дмитрия Разумовский в своих официальных соцсетях.

Министр призвал калужан быть бдительными и немедленно блокировать подозрительные аккаунты.

Новости по тегу
мошенничество
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRFYVJtWWpNWEdrQ2Q4OHRXa1IraFE9PSIsInZhbHVlIjoiOHo3QTRzVVl1NmxFbXU1TnBUcnRmckNDODBWYkd4YWdVUHo3M01CZjRzV0o1R3ZwU3JjYlpuL1llQ2R2aGN3czhGT0NWeTlYZ2NEWjZOYWh3V2VzS1BDUm9nNGFQSnFpejdxcjViU2p1K2c2cHRzUWpNQTUvVTFBUFlRcXlVYlgrbG5qOVdTR3ZtL3QyV2V1d2VBRWt5VW5TWGU5OWRNSGgvZHNER0crKzloVnQzVWNaK1d4VnVCVlZEZlM5bUcxNW45M05oUGdEZDVZcHpCeWRTT1ppaXFPQzQ1SG14N0dHRm0wZC9acXFheHlCcTdWakEvSm4wSDFpWHVhZDloSDU2WG15Z0hHZnB2NE41Mjd1Vi9JaVVGR25FNE9kdGQrMFdyWHZBUisvbVpMdmZkMHRsZmx2SGN6U0V2dGNoUTJrS29FRGFZN3d2NWE4WkFpU0JjZzdXZ05pMnZXdzBSakt0TktLYkpHb2hnMXN5MlJPdDB4cnVtYmNSK0NidUVuUmtJeHBCdmh1UGZOWkNVTC9BRlVsQjU0Z0ZBQzJ2cnA2REdTc1JCSmRXVkxqMlJPcHBWanpXSDJ5QkN3cVFiUyIsIm1hYyI6IjA1ZmU0ODMxZjNkYjMzYWVlNGE2YzM3YTkyN2Y2ZmEyOGIwMGRkNDA1YTVhZDM1YjllNWUyY2MxODI5OTk3ZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImN4d0dXNHVDbDFteU0wbW1iazRnZWc9PSIsInZhbHVlIjoiUndYbmRWVFl6SW9iZmFjTzhkUUd2TktiWG1zTWFmTXlEdVhGazdabW1NYXExODdlczZsZW1semtXUFRkL1pVa3lBZ0dLaEZXNEU3OHFLQjBLOFlIbklkemJKUCthNHdCOXFONHBUMng0Y0hnWnpxZEk1TDVKcWtDcUxKSzQrcU5wUEl6T1lYOHFGaWFuMlozdUl3MTRuNlR2MmpvZ0lIQkU4V1BzaGZJb3Y1bTIwRkEySG5JVnNsWXRnN3FrdTRybXN6dWNVTWEvM2xISmhGNEYxaFc2c0ZyTFNnRDNPb3hOT3hOUW90Q0JXNVh2WEM3TGpFM2NOS3JvWmh6QVo1OU15cnhENzRVSXpTWEJpQmlyN3hLQ0VObWtlaVoyd05zWERnbFR6TXVuZm5UeG9LNWtxOWEyQ0lMb3NuRHZOR1gwNE5LN3dJa2lKREJOSkFqeUw2RjkvdzB6QXBraUZITWhIODZSbXBrM1BCZlc3UENhT2pMcExxbUV0aGhFSUQ1Mk5TN1R3ekloNTZnUW9LZDFSbFlxUW9ST1M2T2tZQ0oyUzd6RUNVYWU0T0V3czgxTG1RMXJvYU43TjYwczAxaC82ZTdQTzZteFVvdHRWMFNqNnBVRExyYnlBZzVGcUhYd3ZialZkbkEyeFd2Z2M5U0lKM1lCNzBTcU5YNlJtODQ2RVlvRmNtd09NRHRxYVF4S3l0UnRVeXUxK0lXNXdmajZtdGVGcC8rTVpwei9YYVR2QUZxR1hZMkZ2RDVKV3dxSjRLdFA3MThhOWk2aHhNS0Z3Vkt0c0VTaEtzaUEyZzJXMWI3N20rMVJ2VzlSY0d5MGFVQXJJOXBKYkd0WUhJdiIsIm1hYyI6IjAyZTIzMTZkMDk5ZjU5YTg1YWJiM2FjNmRiNTE0YjYwZWIwNzY3M2MyNzRjOTcwMDAzZTIwMjM0YWNmODc0OGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+