В Калужской многоэтажке ремонт труб обернулся потопами в квартирах

Под постом Владислава Шапши в соцсетях жительница калужской многоэтажки оставила развернутый комментарий о проблемах с ремонтом.

Женщина подробно описала ситуацию в доме на улице Ленина, 98, где замена отопительных труб привела к серьезным последствиям.

- Калуга ул.Ленина 98 кв. 12 и кв. 16. В начале октября нам меняли трубы отопления (в подвале и на чердаке). Я спрашивала, почему толстые срезают, а тонкие ставят. Вы сотрудники Минстроя сослались на свод правил. Я уже не говорю о качестве труб. Надеюсь, сертификат качества есть? Но как на счёт качественно выполненной работы? Свода правил нет для вас? Набираете людей, которые не отвечают не за качество выполненной работы, не за ущерб нанесенный жильцам дома. Когда поставили радиаторы в подъезде (вы уверенны, что эти радиаторы рассчитаны на большое давление), с них била вода и вами набранные люди ходили и не устраняли течь пока не позвонили в капремонт. 14 октября в 23.00 горячая вода потекла с потолка в квартире 12. Соседка позвонила, устранили течь. 15 октября теперь в квартире 16 такая же история горячая вода с потолка. Теперь в подвале из сварных соединений часто капает вода. Вода накапливается, а что дальше? Трубы на чердачном помещение не утеплили. Хочу верить, что работу еще не приняли. Вы думаете почему мы так плохо живём, потому что не боимся Бога.

Министерство строительства Калужской области отреагировало на жалобу:

- На жалобы, поступившие от жителей, подрядчик отреагировал немедленно. Ущерб, причиненный в ходе ремонта, будет компенсирован. Работы не завершены, ещё запланирована окраска и утепление труб. До 30 октября планируем завершить ремонт. Приносим извинения за доставленные неудобства.