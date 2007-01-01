В Калуге временно отключат свет в домах на Новослободской и Промышленной
20 октября в Калуге пройдут плановые работы на трансформаторной подстанции, которые потребуют временного отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в городской администрации. Ремонтные работы будут проводиться с 9:00до 16:00.
Отключение затронет жилые дома на Новослободской улице с 20 по 60 номер, а также два здания на Промышленной улице - дома 23 и 36. Энергетики напоминают жителям этих адресов о необходимости подготовиться к временному отсутствию электричества.
Специалисты рекомендуют горожанам заранее отключить бытовые электроприборы от сети и зарядить мобильные устройства.
